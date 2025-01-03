شروط الخروج على المعاش المبكر لعام 2025.. إليك التفاصيل

شروط الخروج على المعاش المبكر..هو حق قانوني كفلته الدولة للموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص.، إذ يتيح للموظف الحصول على معاشه التقاعدي قبل السن المسموح به وفقًا للقانون، الذي حدد أيضًا عدة شروط يجب توافرها.

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد عبر التقرير التالي تفاصيل شروط الخروج على المعاش المبكر لعام 2025.

شروط الخروج على المعاش المبكر لعام 2025

شروط الخروج على المعاش المبكر لعام 2025

وتتلخص شروط الخروج على المعاش المبكر لعام 2025 في الآتي:

- يقدم الموظف عند طلبه الخروج على المعاش المبكر ما يعرف بـ “طلب الصرف”، وذلك وفقا للنموذج المرافق رقم 20.

- يجب ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

- لا يسمح بالخروج على المعاش المبكر في العام الجديد 2025 ، في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني بمدة لا تقل عن 25 عامًا، مع العلم أنها كانت في 2024 محددة بـ 20 عامًا فقط.

- يجب أن يكون للموظف المؤمن عليه، مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة، للخروج على المعاش المبكر.

- يجب أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.

عدم الوقوع في أي جزاء تأديبي

ومن ذمن شروط الخروج على المعاش المبكر لعام 2025، أيضًا للراغبين في التقاعد مبكرًا والحصول على المعاش المبكر وذلك بالنسبة للقطاع الخاص ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻱ ﺟﺰﺍﺀ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ .

وينص قانون المعاش الجديد بالنسبة للقطاع الخاص كذلك أن يكون سن الموظف لا يقل عن 50 ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ.

جدير بالذكر أنه توفر ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ مثل ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺪﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺵ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50% ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ .

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات

شروط المعاش المبكر من يناير المقبل.. احسب هتاخد كام؟