شروط المعاش المبكر 2025.. التعديلات الجديدة وكيفية التقديم

شروط المعاش المبكر 2025، تصدرت محركات البحث جوجل، التساؤلات من الموظفين حول الفرص والإجراءات التي تتيح لهم التقاعد المبكر، فما هي شروط التقديم على المعاش المبكر 2025.

ويذكر أن الحكومة تحرص دائمًا المحافظة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر.

شروط المعاش المبكر 2025

كما حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر ، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

وتوفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

شروط التقديم على المعاش المبكر 2025

ويستعرض الموجز، شروط التقديم على المعاش المبكر 2025، على النحو التالي:

تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف، ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

بحلول شهر يناير 2025، لا يُسمح بالخروج على المعاش المبكر 2024، في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني بمدة لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع لتصبح 25 عامًا.

للخروج على المعاش المبكر 2024، يجب أن يكون الموظف المؤمن عليه، مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة.

شروط المعاش المبكر 2025

قيمة المعاش المبكر 2025

ألا تقل قيمة المعاش عن 50% من أجر التسوية الأخير.

ألا تقل قيمة المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة

في تاريخ تقديم طلب المعاش يجب أن يكون الموظف خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

شروط المعاش المبكر 2025

الاشتراطات القانونية

استيفاء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والمتعلقة بفترات الاشتراك.

كما يشترط لصرف المعاش المبكر 2025، في هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمـة الحالية للأقساط المستحقة

شروط المعاش المبكر 2025

حالات حرمان الموظفين من المعاش المبكر 2025

يحرم الموظفون من المعاش المبكر 2025، في حالة عدم استيفاء الشروط القانونية.

والموظف الذي لم يستوف مدة الاشتراك المطلوبة لن يكون له حق في المعاش إلا عند بلوغه سن الشيخوخة المحددة في القانون.

والحالات التي تمنح فيها معاشًا عند الاستقالة مع عدم توفر شروط المعاش المبكر تشمل فقط الوصول إلى سن الشيخوخة.

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