موعد زيادات المرتبات والأجور للقطاعين الحكومي والخاص في 2025.. إليك التفاصيل

مع بداية عام 2025، ينتظر ملايين الموظفين والعاملين في مصر زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، تأتي هذه الخطوات تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الازمات الاقتصادية المحلية التي تمر بها جمهورية مصر العربية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي برفع الدعم، وهذا ما قامت به الدولة منذ صرف قروض الصندوق.

وتوضح الموجز في هذا التقرير تفاصيل وموعد زيادة المرتبات عام 2025

زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي في 2025

كانت قد أعلنت مصادر حكومية عن زيادات في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية، وستكون الزيادة متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، لتتراوح بين 1000 و1200 جنيه.

زيادة المرتبات 1000 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

زيادة المرتبات 1100 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

زيادة المرتبات 1200 جنيه لأصحاب الدرجات العليا، مثل المدير العام والدرجة الممتازة.



العلاوات والحوافز الجديدة

سيتم تطبيق علاوات دورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيهًا، تم تبكير صرفها منذ مارس 2024. بالإضافة إلى ذلك:

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه.

رفع الحافز الإضافي ليصبح بين 500 و900 جنيه.

ضم علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي إلى الأجر المكمل أو المتغير.

زيادة المعاشات



زيادة معاشات العاملين في 2025

في إطار تحسين أوضاع المتقاعدين، تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 195 جنيهًا، هذه الزيادة تأتي وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، لتوفير حماية إضافية للفئات الأكثر احتياجًا.

زيادات أجور القطاع الخاص

أما العاملون في القطاع الخاص، فسيستفيدون من علاوات دورية تُصرف مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2025، ومن المتوقع أن تتجاوز الزيادة الجديدة الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 6000 جنيه.

تطورات الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة

نظرا لغلاء الأسعار بشكل متصاعد ومستمر، شهد الحد الأدنى للأجور عدة زيادات ملحوظة منذ عام 2017، وصولاً إلى عام 2025، ليواكب إرتفاع الأسعار اتجهت الدولة إلى اللجوء إلى رفع الحد الأدنى للأجور لتقليل المعاناة الاقتصادية على المواطنين أصحاب الدخل المتدني

وجاءت كالتالي:

رفع الأجر في 2017 من 1200 إلى 1400 جنيه.

في 2019، ارتفع إلى 2000 جنيه.

في 2021، وصل إلى 2400 جنيه.

في 2022، زاد تدريجيًا إلى 2700 ثم 3000 جنيه.

في مارس 2024، بلغ 6000 جنيه للدرجة السادسة.



تحقيق الحماية الاجتماعية

تأتي هذه الزيادات ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المحلية، بما في ذلك الحروب والصراعات في الشرق الأوسط.

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