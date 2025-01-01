تعرف على تفاصيل مجلة عروض عيد ميلاد كارفور 2025.. بأرخص الأسعار هتجيب كل اللي تحتاجه

مجلة عروض عيد ميلاد كارفور 2025.. مع بداية العام الجديد، يترقب الكثيرون العروض المميزة التي تقدمها مجلة عروض عيد ميلاد كارفور بمناسبة عيد ميلاد كارفور 2025، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخصومات التي تصل إلى 70% على مختلف المنتجات، ويعد عيد ميلاد كارفور فرصة مثالية للتسوق الذكي، إذ يمكن للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات الكبرى على العديد من الأصناف التي تشمل السلع الغذائية، الأجهزة الكهربائية، المنتجات المنزلية، المستلزمات المدرسية، ومنتجات العناية الشخصية،وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



مجلة عروض كارفور 2025

يُحتفل بعيد ميلاد كارفور في شهر يناير من كل عام، وتبدأ فترة الاحتفالات هذا العام اعتبارًا من 1 يناير وتستمر حتى 14 فبراير 2025، وكان الاحتفال في السنوات السابقة يمتد حتى نهاية مارس، مما يجعل هذه الفترة موسمًا استثنائيًا للتسوق.

وتشمل عروض مجلة عروض كارفور 2025 تخفيضات كبيرة على:

- المنتجات الغذائية: خصومات على اللحوم، الدواجن، المشروبات، والمعلبات.

- الأجهزة الكهربائية: عروض على التلفزيونات، الغسالات، الثلاجات، والمكيفات.

- المنتجات المنزلية: تخفيضات على الأثاث، الأدوات المنزلية، والمفروشات.

- المستلزمات المدرسية: أسعار مخفضة على الأدوات المكتبية والكتب.

- منتجات العناية الشخصية: عروض على مستحضرات التجميل، العطور، وأدوات الحلاقة.

عروض كارفور 2025

يستعد كارفور لتقديم موسم من العروض المذهلة، مما يجعل هذه الفترة فرصة ذهبية للتسوق والاستفادة من العروض التي توفرها الشركة على مدار الشهرين القادمين، لا تفوت هذه الفرصة للتوفير مع بداية العام الجديد.



كيفية تحميل مجلة عروض كارفور 2025؟

مجلة عروض كارفور 2025 تتيح للمستهلكين فرصة استعراض جميع العروض بسهولة، يمكن تحميل المجلة إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

- اولا عليك زيارة الموقع الرسمي لكارفور ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هنا.

- ومنها قم بتحميل المجلة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر بصيغة PDF.

- بعد ذلك عليك تنزيل تطبيق كارفور الرسمي من متجر التطبيقات لاستعراض العروض بمرونة وسهولة.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية 2025

كارفور يطلق تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية في 2025

في إطار عروضه المميزة لهذا العام، أعلن كارفور عن تخفيضات كبيرة على مجموعة من الأجهزة الكهربائية، مما يجعل هذه الفترة فرصة مثالية لتجهيز المنازل، سواء للعائلات أو العرائس المقبلين على الزواج، تشمل العروض مجموعة متنوعة من الأجهزة بأسعار مغرية، أبرزها:

- شاشة LG 65 بوصة بسعر 28,999 جنيه.

- شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 18,999 جنيه.

- ثلاجات من ماركات عالمية تبدأ من 25,799 جنيه.

- غسالة زانوسي 8 كيلو بسعر 17,799 جنيه.

- مكنسة بلاك أند ديكر 2000 وات بسعر 6,499 جنيه.

- فرن كهربائي بسعر 2,599 جنيه.

تستمر هذه العروض طوال العام، مما يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من الأسعار المخفضة على الأجهزة التي يحتاجون إليها.

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