تعرف على عروض كارفور .. فرصة مثالية لتلبية احتياجات المنزل

تستعد سلسلة متاجر كارفور لإطلاق مجموعة من العروض الاستثنائية مع بداية عام 2025، حيث تشمل تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث تتنوع عروض كارفور بين تلك التي انتهت في نهاية الشهر الماضي وأخرى جديدة تبدأ مع بداية الشهر الحالي، ما يتيح للمتسوقين فرصة رائعة للتسوق بأسعار مخفضة.

تخفيضات عيد ميلاد كارفور 2025

احتفالًا بعيد ميلاد كارفور الذي يصادف 12 و20 يناير 2025، تقدم السلسلة مجموعة من عروض كارفور المميزة التي تستمر حتى منتصف فبراير، خلال هذه الفترة، يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي تعد فرصة مثالية لتلبية احتياجات المنازل بأسعار مناسبة جدًا.

عروض كارفور

خصومات على الأجهزة الكهربائية

تُعد عروض كارفور بمناسبة عيد ميلاده من أفضل الفرص لشراء الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة، تتراوح التخفيضات على هذه الأجهزة بين 10% و50%، ما يجعلها مناسبة للمستهلكين الراغبين في تحديث منازلهم بأحدث الأجهزة، وتشمل العروض العديد من الأجهزة الأساسية مثل الشاشات والغسالات والثلاجات.

أبرز عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

تتضمن عروض كارفور مجموعة من الأجهزة المنزلية بأسعار تنافسية، ومن أبرز العروض المتاحة:

- شاشة إل جي 65 بوصة، بسعر 28,999 جنيه

- شاشة سامسونج 55 بوصة، بسعر 18,999 جنيه

- شاشة جاك 32 بوصة، بسعر 4,999 جنيه

- ثلاجات ماركات فريش وزانوسي، تبدأ أسعارها من 25,799 جنيه

- غسالات تورنيدو وزانوسي، بأسعار تتراوح بين 6,700 جنيه و17,799 جنيه

بالإضافة إلى ذلك، تشمل العروض تخفيضات على سخانات المياه الكهربائية والمكانس الكهربائية، ما يوفر فرصة ممتازة للتسوق وتجديد المنزل بأجهزة عالية الجودة بأسعار أقل من المعتاد.

عروض كارفور على المنتجات الغذائية لعام 2025

يقدم كارفور أيضًا خصومات مغرية على المنتجات الغذائية في جميع فروعها، ومن أبرز العروض ما يستعرضه الموجز على النحو التالي..

- زجاجة زيت سندباد، بسعر 37 جنيه فقط

- علبة جبنة الدومتي، بسعر 59 جنيه

- علبة لبن جهينة، بسعة لتر بسعر 45 جنيه

- علبة جبنة كيري، مكونة من 12 قطعة بسعر 91.55 جنيه

كيلو الجمبري الجامبو المقشر، بسعر 399 جنيه.

زجاجة زيت كريستال، بسعة 2.2 لتر بسعر 236.95 جنيه.

كيلو الأرز المصري، بسعر 36 جنيه فقط.

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