عيد ميلاد كارفور.. تفاصيل العروض على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية

مع اقتراب العام الجديد، يبحث عدد كبير من المواطنين عن عروض عيد ميلاد كارفور 2025، نظرا للخصومات المذهلة على مجموعة متنوعة من المنتجات، إذ تبدأ هذه العروض في 1 يناير 2025 وتستمر حتى 14 فبراير 2025، مع تخفيضات تصل إلى 70% على بعض المنتجات، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن عيد ميلاد كارفور.

ويستعرض الموجز، عروض كارفور كل المنتجات الغذائية والمواد المنزلية المختلفة، على النحو التالي:

عيد ميلاد كارفور

تشمل عروض كارفور كل المنتجات الغذائية والمواد المنزلية المختلفة، ولكن من أهم عروض كارفور التي ينتظرها جميع العملاء هي عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية، وتشمل العروض الاتي :

شاشة إل جي 65 بوصة تكون بسعر 28,999 جنيه.

شاشة سامسونج 55 بوصة تكون بسعر 18,999 جنيه.

شاشة جاك 32 بوصة في العروض بقيمة 4,999 جنيه.

غسالة ملابس هاير 8 كيلو أمامي بسعر 15999 جنيه في العرض بدلا من 23910 جنيه.

غسالة ملابس زانوسي 8 كيلو في العروض بسعر 17799 جنيه.

غسالة تورنيدو 7 كجم تكون بسعر 45000 جنيه.

مكواة ملابس 1440 وات تأتي في العرض بسعر 2300 جنيه.

الخلاط الكهربائي ميانتا في العروض بقيمة 1,149 جنيه.

عيد ميلاد كارفور

عروض كارفور علي المنتجات الغذائية

سعر زجاجة زيت سندباد بسعر 37 جنيه.

سعر علبة جبنة دومتي في العرض بسعر 59 جنيه.

سعر علبة لبن جهينة بسعة لتر في العروض 45 جنيه.

سعر علبة جبنة كيري 12 قطعة اليوم 91.55 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الجامبو المقشر اليوم 399 جنيه.

سعر زجاجة زيت كريستال 2.2 لتر اليوم بسعر 236.95 جنيه.

سعر كيلو الأرز المصري في العروض بسعر 36 جنيه.

أماكن هايبر كارفور

يذكر أن تتوفر العروض في جميع فروع كارفور مصر، مثل فرع المعادي سيتي سنتر وفرع كايرو فستيفال سيتي.

كما يمكنكم الاستفادة من العروض عبر التسوق الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي لكارفور مصر بضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

عيد ميلاد كارفور

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