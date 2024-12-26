عيد ميلاد كارفور 2025 للأجهزه الكهربائية.. تخفيضات تصل إلى 50%

عيد ميلاد كارفور 2025 للأجهزه الكهربائية.. تعد احتفالات عيد ميلاد كارفور 2025 فرصة مميزة لجميع المتسوقين في مصر للاستفادة من العروض الكبرى التي يقدمها على مجموعة من المنتجات، لاسيما الأجهزة الكهربائية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين.

وأعلن كارفور عن استعداده لإطلاق مجموعة من العروض الكبرى احتفالًا بعيد ميلاده 2025 بدءًا من 1 يناير حتى 14 فبراير, والتي ستشمل منتجات متنوعة بأسعار تنافسية.

عيد ميلاد كارفور 2025 للأجهزه الكهربائية

تأسس كارفور لأول مرة في فرنسا عام 1960، تمكن من الانتشار عالمياً حتى دخل السوق المصري منذ سنوات عديدة، وافتتح فروعًا في مختلف المناطق الكبرى بالقاهرة والعديد من المحافظات الأخرى.

ويقدم كارفور في كل عيد ميلاد له مجموعة من العروض التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين على مدار السنوات.

عيد ميلاد كارفور 2025 للأجهزه الكهربائية

موعد عروض عيد ميلاد كارفور 2025

تحتفل كارفور في كل عام بعيد ميلادها بداية من 1 يناير وحتى 14 فبراير, وتتضمن العروض تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة كبيرة من المنتجات عبر كافة فروع كارفور المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، والتي تتيح للمستهلكين فرصة الاستفادة من الأسعار المخفضة على مجموعة واسعة من المنتجات.

عيد ميلاد كارفور 2025 للأجهزه الكهربائية

عروض عيد ميلاد كارفور على الأجهزة الكهربائية 2025

تشمل عروض عيد ميلاد كارفور 2025 تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية، وهي فرصة لمن يرغب في شراء أجهزة جديدة أو تجديد الأجهزة القديمة, تتراوح التخفيضات بين 10% و50% على العديد من المنتجات.

عيد ميلاد كارفور 2025 للأجهزه الكهربائية

وتستعرض جريدة “الموجز” عروض عيد ميلاد كارفور 2025 للأجهزة الكهربائية, وجاءت كالتالي:

شاشة إل جي 65 بوصة بسعر 28,999 جنيه.

شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 18,999 جنيه.

شاشة جاك 32 بوصة بسعر 4,999 جنيه.

ثلاجات فريش وزانوسي تبدأ أسعارها من 25,799 جنيه.

غسالات تورنيدو وزانوسي بأسعار تبدأ من 6,700 جنيه وتصل إلى 17,799 جنيه.

يصل سعر بوتاجاز زانوسي كول ماكس 5 شعله حجم 60 في 90 بقيمة 20599 جنيه.

بينما سعر المكنسة الكهربائية بلاك أند ديكر 2000 وات بسعر 6499 جنيه.

سعر فرن كهربائي تاتش جامبو بسعة 36 لتر بقيمة تصل إلي 2599 جنيها.

سعر شواية كهربائية تاتش 2000 وات بقيمة 819 جنيها.

سعر مكنسة كهربائية فريش فولكينو 1800 وات بقيمة 4159 جنيها.

سعر خلاط كهربائي ميانتا 400 وات بقيمة 1149 جنيها.

سعر فرن كهربائي تاتش جامبو بسعة 36 لتر بقيمة 2599 جنيها

عروض كارفور على السلع الغذائية

وتشمل العروض العديد من السلع الغذائية مثل:

زجاجة زيت سندباد: بسعر 37 جنيهًا بدلًا من 44 جنيهًا.

جبنة دومتي (وزن 700 جرام): بسعر 59 جنيهًا بدلًا من 74 جنيهًا.

كيلو دقيق الضحى: بسعر 21 جنيهًا بدلًا من 44 جنيهًا.

لبن جهينة (اللتر الواحد): بسعر 45 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

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