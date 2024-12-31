إستقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء .. أسعار الطيور والبيض

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء والأمهات خلال تعاملات اليوم 31-12-2024 في الإرتفاعات الطفيفة التي سجلتها، كما استقرت أيضاً أسعار الكتاكيت في المزارع.

ولذلك، تعرض "الموجز" في التقرير التالي، بورصة الدواجن البيضاء الآن، وأسعار الفراخ البيضاء والأمهات أيضاً اليوم الثلاثاء 31-12-2024.

أسعار الطيور والبيض اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2024، كما استقرت أيضاً أسعارها لدى الباعة، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بداية التعاملات نحو 77 جنيهًا، وتصل للمستهلك أيضاً بسعر حوالي 87 جنيهًا، ويتباين سعرها للمستهلك حسب البائع والمنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء شركات بين 35 - 43 جنيهاً.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم الثلاثاء بين 26 - 26,5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء بين 14 - 15 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم الثلاثاء بين 109 - 110 جنيهات.

وأقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الثلاثاء بين 64 - 65 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو البط مسكوفي اليوم الثلاثاء نحو 84 - 85 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو البط البغالي اليوم الثلاثاء إلى 74 - 75 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء نحو 78 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء بين 87 - 88 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء إلى 115جنيها.

سجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق اليوم الثلاثاء إلى مستوى بين 200- 205 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم نحو 85 جنيهاً.

وتراوح أيضاً سعر الدبابيس اليوم الثلاثاء بين 98 - 100 جنيه للكيلو، وقد يرتفع أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 147 - 150 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء نحو 146 - 149 جنيهاً.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء بين 134 - 135 جنيهاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

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