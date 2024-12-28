الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن نتيجة امتحان 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويبين موقع الموجز تفاصيل موعد الامتحان للمتقدمين في السطور التالية

موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين

أكد الجهاز أنه سيتم إعلان موعد الامتحان الشفوي للمرشحين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في وقت لاحق.

موعد امتحان المتقدمين لوظائف العمال

وفيما يتعلق بالمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، أوضح الجهاز أن موعد الامتحان سيتم الإعلان عنه قريبًا من خلال القنوات الرسمية.

آلية نشر إعلانات الوظائف الحكومية

تعتبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هي المنصة الرسمية الوحيدة لنشر إعلانات الوظائف في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي هذا في إطار التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومنح الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون وساطة أو محاباة.

أهداف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تحقيق الشفافية والمساواة: يلتزم الجهاز بتطبيق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية التوظيف.

معاونة الباحثين عن العمل: تتيح البوابة للمواطنين الاطلاع على الشروط المطلوبة، ومواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية بسهولة.



يمكن للراغبين في معرفة نتيجة الامتحان أو متابعة مواعيد الامتحانات زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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