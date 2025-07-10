انطلاق القمة السنوية الرابعة للاستثمار فى التعليم.. الإثنين المقبل

رعاية رسمية واسعة للقمة

تنطلق فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، يوم الاثنين المقبل 14 يوليو 2025، برعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان «الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية»، حيث تبحث مستجدات وآليات التعاون الدولي في استثمارات التعليم بين مصر والدول العربية والأجنبية، بتنظيم شركة كاسي ميديا للعام الرابع على التوالي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

حضور حكومي ودولي وممثلي القطاع الخاص

ويشارك في فعاليات القمة ممثلو الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في التعليم، بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع التعليم المصري، ومؤسسي المدارس والجامعات الدولية والخاصة داخل مصر، ومقدمي خدمات التعليم والتعليم الرقمي، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار، وكبرى البنوك الرائدة في مصر.

الكلمات الافتتاحية

يلقي الكلمات الافتتاحية للمؤتمر:

أحمد كجوك وزير المالية.

محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية.

كما يشارك في الجلسة الافتتاحية سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، واللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ووسيم المتولي مدير الجلسة.

الجلسة الأولى: مناقشة استراتيجيات التعليم

تضم الجلسة الأولى للمؤتمر:

أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم.

محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم المصرية.

كريم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة.

كما يشارك كل من:

داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر.

نيفين كشميري نائب العضو المنتدب بالمصرف المتحد.

محمد رسلان الشريك المؤسس لمكتب ليفاري للمحاماة.

عماد عيسى رئيس مجموعة أركان جروب وأركان للخدمات التعليمية.

ويدير الجلسة هيثم وجيه العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال مصر.

جلسة التعليم الجامعي

تتناول الجلسة محور تنافسية التعليم الجامعي وجودة مخرجاته، بمشاركة:

أحمد سامح رئيس ومؤسس جامعة نيو جيزة.

أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة بدر.

عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل.

السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس.

محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات.

كما يشارك:

مايكل بطرس الشريك بمكتب شهيد للمحاماة.

هاشم منسي العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون.

وائل زيادة الشريك الإداري بشركة زيلا كابيتال.

ويدير الجلسة محمود أبو طالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون للتأجير التمويلي.

جلسة تكنولوجيا التعليم والتمويل الرقمي

ينفرد المؤتمر بجلسة مخصصة لبحث تطورات تكنولوجيا التعليم والتمويل الرقمي بمشاركة:

أحمد إسماعيل رئيس قطاع مستشاري الدفع بمجموعة إي فاينانس.

محمد عفيفي رئيس شركة تروفاينانس.

سالي متولي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المنتور.

أحمد نادر الرئيس التنفيذي لشركة جيديا مصر.

محمد جاويش المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي سكول.

سعيد طلعت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليكيت.

مؤمن سعيد عطية الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كيف.

الرعاة الاستراتيجيون والذهبيون والبلاتينيون

الرعاة الاستراتيجيون

البنك الأهلي المصري NEB

بنك البركة مصر

الرعاة الذهبيون

منصة مصر للتعليم EEP

شركة سيرا للتعليم

جامعة بدر

شركة المنتور

شركة تروفاينانس

الرعاة البلاتينيون

مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر

المصرف المتحد UB

بنك التنمية الصناعية IDB

مكتب شهيد للمحاماة

شركة “كيف”

الرعاة الإعلاميون تضم قائمة الرعاة الإعلاميين نخبة من القنوات والصحف والمواقع الإخبارية، منها:

أثر القمة على الاستثمار التعليمي

منذ إطلاق شركة كاسي ميديا لفعاليات القمة في 2022، ساهمت القمة في تعزيز الشفافية الاستثمارية، وإطلاق اتفاقيات وأفكار جديدة لدعم التعليم المصري على المستوى الإقليمي والدولي، مع تطلعات أكبر نحو التوسع وزيادة التنافسية العالمية.

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