الزيادة بدأت.. تفاصيل الأجور الجديدة ومواعيد صرف المرتبات حتى سبتمبر 2025

مع بداية يوليو 2025، فعّلت الحكومة رسميًا قرارات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى دعم القوة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسهم المعلمون والعاملون بالقطاعات الخدمية.

وفقاً لما يرصده موقع الموجز تفاصيل الزيادات بحسب وزارة المالية، يحصل الموظفون هذا الشهر على:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين

حد أدنى للزيادة لا يقل عن 150 جنيهًا

حافز مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه

زيادة إجمالية لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأقل الدرجات

وأكد نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الزيادات جاءت بالتنسيق مع البرلمان، لضمان تحسين الدخول وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للموظفين.

مواعيد صرف المرتبات (يوليو – سبتمبر)

وفقًا للكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025:

مرتبات يوليو: من 7 حتى 28 يوليو

مرتبات أغسطس: من 7 حتى 28 أغسطس

مرتبات سبتمبر: من 7 حتى 30 سبتمبر

وتم توزيع مواعيد الصرف لتفادي التكدس وضمان سهولة السحب عبر البنوك والمكاتب البريدية.

الحد الأدنى الجديد للأجور حسب الدرجات

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

مدير عام: 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

الدرجة السادسة: 7,100 جنيه

وتشمل هذه القيم الزيادة في الدخل الأساسي، مما ينعكس على الحوافز والمكافآت أيضًا.

المعلمون أكبر المستفيدين

تضمنت الزيادات بدل المعلم بنسبة 50%، وبدل اعتماد يصل إلى 200% لبعض الدرجات التعليمية، بدءًا من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين"، ضمن تعديلات قانون التعليم.

الهدف هو توفير دخل كريم للعاملين بالتعليم، وتحسين البيئة التربوية بشكل شامل.

نصائح قبل صرف المرتب

تأكد من تحديث بياناتك البنكية أو البريدية

استخدم بطاقات ميزة أو المحافظ الإلكترونية لتفادي الزحام

راجع قسيمة راتبك للتأكد من تطبيق الزيادات

تابع إشعارات وزارة المالية بخصوص أي متأخرات أو فروق مستحقة

خلاصة

من يوليو 2025، بدأ صرف زيادات غير مسبوقة على المرتبات، مع تحديد مواعيد منتظمة حتى سبتمبر، ورفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات. وخصصت الدولة دعمًا خاصًا للمعلمين لتشجيع تطوير العملية التعليمية.

هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات لتحسين الوضع المالي للموظفين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

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