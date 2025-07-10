خريطة شقق «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي ومتوسطي الدخل.. التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا عن بدء طرح كراسات الشروط للتقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة للفئات المستحقة، وفيما يلي يعرض الموجز أبرز تفاصيل الطرح الجديد وفقًا لما أعلنته الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

113 ألف شقة متنوعة المساحات والأنظمة

تطرح الوزارة في هذا الإعلان ما مجموعه 113,112 وحدة سكنية موزعة كالتالي:

99,792 شقة جديدة يتم طرحها لأول مرة.

جديدة يتم طرحها لأول مرة. 13,320 شقة سبق طرحها في إعلانات سابقة.

سبق طرحها في إعلانات سابقة. المساحات المتاحة تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا مربعًا .

. وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه .

. وحدات أخرى تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وحدات صديقة للبيئة لأول مرة

يشمل الإعلان لأول مرة طرح وحدات ضمن مبادرة العمارة الخضراء (الإسكان الأخضر)، حيث تتيح الوزارة 54,792 وحدة صديقة للبيئة، تحت الإنشاء، في عدد من المدن الجديدة مثل: أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، السادات، العبور الجديدة، طيبة الجديدة والمنيا الجديدة.

أولوية للعملاء السابقين وخيارات إضافية

خصصت الوزارة 34,128 وحدة بمدينة أخميم الجديدة وغيرها من المدن للعملاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على شقق في إعلان «سكن لكل المصريين 5»، مع إعطائهم الأولوية في الحجز.

كما يضم الطرح وحدات جاهزة للتسليم للمواطنين كافة بواقع 12,630 شقة.

إجراءات التقديم وخيارات العملاء

صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لملاحظات المواطنين لتسهيل الإجراءات، حيث تم السماح للعملاء «خارج الأولوية» و«غير المنطبق عليهم الشروط» بالتقديم مع تحميل المستندات اللازمة بحسب حالتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت أن من لم يسترد مقدم الحجز السابق يستطيع استرداده خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد، مع تحديد مصروفات إدارية بقيمة 350 جنيهًا و350 جنيهًا لتسجيل البيانات، مع إعفاء بعض العملاء السابقين من المصروفات الإدارية.

المدن المطروحة والوحدات المتاحة

الوحدات تحت الإنشاء (تسليم 36 شهرًا) مطروحة في مدن:

أسوان الجديدة

بني سويف الجديدة

حدائق العاصمة

برج العرب الجديدة

العاشر من رمضان

15 مايو

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

أخميم الجديدة

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري متاحة في مدينة أخميم الجديدة.

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غلق باب التقديم على شقق "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة الخميس 15 مايو

