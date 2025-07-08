طرح كراسة شروط الطرح الثاني من «سكن لكل المصريين 7».. تفاصيل الوحدات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء طرح كراسات الشروط للطرح الثاني من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» اعتبارًا من 15 يوليو 2025، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الوزارة لتوفير السكن الملائم بأسعار مدعومة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

113 ألف وحدة متنوعة المساحات والأسعار

كشف وزير الإسكان أن الطرح الجديد يشمل 113,112 وحدة سكنية، منها 99,792 وحدة جديدة تمامًا و13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. الوحدات تنقسم إلى جاهزة للتسليم الفوري بمقدم حجز 25 ألف جنيه، وأخرى تحت الإنشاء تُسلم خلال 36 شهرًا بمقدم 50 ألف جنيه.

تسهيلات جديدة وإجراءات مُبسطة

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لمطالب المواطنين عبر قنوات الاتصال المختلفة، بإضافة إجراءات لتسهيل التقديم، وأشارت إلى أنه تقرر السماح للعملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط في الإعلان الخامس، بإعادة التقديم بنفس مقدمات الحجز أو استردادها خلال فترة الإعلان الجديد، إلى جانب إعفاء بعض المتقدمين من المصروفات الإدارية، وتحديد رسوم رمزية للتسجيل.

وحدات «خضراء» صديقة للبيئة

وأعلنت عبد الحميد أن الطرح الثاني يتضمن ولأول مرة وحدات سكنية ضمن «العمارة الخضراء»، لتوفير سكن اجتماعي صديق للبيئة يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، في خطوة لاقت ترحيبًا باعتبارها تعكس التزام الدولة بمعايير الاستدامة.

المدن والمواعيد المستهدفة

يشمل الطرح وحدات تحت الإنشاء وجاهزة للتسليم موزعة على عدة مدن جديدة أبرزها: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، أخميم الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة، يبدأ التقديم من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2025 لبعض الفئات، ويمتد حتى 30 أكتوبر 2025 لفئات أخرى، مع تخصيص الأسبوع الأول من التقديم لذوي الهمم.

نظم السداد والتمويل العقاري

أكدت مي عبد الحميد أن التعاقد على الوحدات المطروحة سيكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل و12% للمتوسطين، على فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

طرق التقديم والدعم الفني

يتم تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا من منصتي مصر الرقمية أو صندوق الإسكان وسداد المصروفات عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ما يقلل الازدحام بالمكاتب البريدية، كما يمكن متابعة كل التفاصيل عبر صفحات الصندوق الرسمية على فيسبوك، يوتيوب، تويتر وإنستجرام، أو الاتصال بمراكز خدمة العملاء على الأرقام: 5999، 5777، 1188 من المحمول، أو 090071117 من الأرضي.

بهذه الطروحات الجديدة، تؤكد الدولة التزامها بتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات المستهدفة، مع تسهيلات كبيرة في الإجراءات ونظم السداد، وخيارات متنوعة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

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