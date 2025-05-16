6300 وحدة سكنية جاهزة للحجز في المنصورة الجديدة.. اعرف الأسعار والخطوات

في إطار خطتها لتوفير سكن لائق لجميع المواطنين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء حجز آلاف الوحدات السكنية الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة ضمن مشروعي "جنة" و"سكن مصر"، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة في دعم التوسع العمراني وتوفير وحدات متكاملة الخدمات بمستويات مختلفة تناسب شرائح متعددة من المجتمع.

ويعرض لكم الموجز تفاصيل حجز شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة.

مواعيد الحجز وطرق التقديم

يبدأ الحجز اعتبارًا من منتصف أبريل الجاري ويستمر حتى منتصف مايو 2025، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة الطرح وتحصيل مقدمات الحجز إلكترونيًا.

تفاصيل وحدات مشروع "جنة"

يُعد مشروع "جنة" من المشروعات المتميزة التي تستهدف شريحة الدخل فوق المتوسط، حيث تتراوح مساحات الشقق بين 100 إلى 150 مترًا مربعًا، ويبلغ متوسط سعر المتر حوالي 17,500 جنيه، وتتميز الوحدات بمستوى تشطيب فاخر، وتتوفر بمناطق متميزة في المدينة مثل المنطقتين الخامسة والسادسة.

مواصفات مشروع "سكن مصر"

أما مشروع "سكن مصر"، فهو موجه إلى شريحة الدخل المتوسط، ويوفر وحدات بمساحات تبدأ من 106 مترًا وحتى 133 مترًا مربعًا، بأسعار أقل من مشروع "جنة"، حيث يبلغ متوسط سعر المتر نحو 15,900 جنيه، ويشمل المشروع وحدات بتصميمات حديثة وتشطيبات جيدة، إلى جانب خدمات متكاملة.

شروط وأساليب السداد

تشمل شروط الحجز دفع مقدم جدية حجز يبلغ 150 ألف جنيه لمشروع "جنة" و70 ألف جنيه لـ"سكن مصر"، إضافة إلى رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد، كما تتاح خيارات تقسيط متعددة تصل حتى 7 سنوات، بفوائد مصرفية تنافسية.

كيفية الحجز وخطوات التقديم

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي:

الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان (هنا) وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان (هنا) وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول. الإطلاع على كراسة الشروط:

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المطلوب، وقراءتها جيدًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة للوحدات، والأسعار، والشروط القانونية.

تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المطلوب، وقراءتها جيدًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة للوحدات، والأسعار، والشروط القانونية. دفع مقدم جدية الحجز:

يتم الدفع إلكترونيًا من خلال بوابة الدفع على الموقع باستخدام بطاقة بنكية، أو عن طريق التحويل البنكي، أو من خلال فروع بنك التعمير والإسكان.

يتم الدفع إلكترونيًا من خلال بوابة الدفع على الموقع باستخدام بطاقة بنكية، أو عن طريق التحويل البنكي، أو من خلال فروع بنك التعمير والإسكان. استكمال البيانات ورفع المستندات:

ملء استمارة الحجز الإلكترونية، وتحميل صور البطاقة الشخصية، وإيصال سداد مقدم الحجز، وأي مستندات أخرى مطلوبة.

ملء استمارة الحجز الإلكترونية، وتحميل صور البطاقة الشخصية، وإيصال سداد مقدم الحجز، وأي مستندات أخرى مطلوبة. الانتظار لنتيجة التخصيص:

بعد انتهاء فترة الحجز، تُجرى قرعة إلكترونية معلنة لتحديد المستحقين، ويتم إخطار الفائزين برسائل نصية أو عبر الموقع.

ضوابط الحجز والفئات المستهدفة

يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، مع السماح بالتقديم من داخل أو خارج مصر، وقد خُصصت نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.

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