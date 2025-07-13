موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي مونديال الأندية والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم، المواجهة النارية التي تجمع فريق باريس سان جيرمان ضد تشيلسي ، اليوم في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

لا بديل أمام كلا الفريقين سوي تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة التي تجمعهما للتتويج بلقب البطولة، وقد تأهل باريس سان جيرمان لنهائي البطولة عقب الفوز علي ريال مدريد في مواجهة نصف النهائي بينما تأهل فريق تشيلسي لهذا الدور بالفوز علي نظيره فلومنينسي البرازيلي.

موعد قمة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

القمة المرتقبة لفريق باريس سان جيرمان ضد تشيلسي، التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد الموافق 13 يوليو الجارى، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" فى نيوجيرسى.

القنوات الناقلة لـ ماتش تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

يتم نقل قمة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره تشيلسي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025 وكذلك عبر شاشة شبكة قنوات mbc مصر، وبالتحديد عبر قناة mbc مصر 2.

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد نظيره تشيلسي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتور فيريرا، فبيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا.

شهدت بطولة كأس العالم للأندية هذا العام مشاركة 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

وشهد نظام البطولة تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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