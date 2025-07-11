تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي قبل نهائي مونديال الأندية

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد تشيلسي ، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تأهل فريق باريس سان جيرمان لنهائي البطولة عقب الفوز علي ريال مدريد في مواجهة نصف النهائي بينما تأهل نظيره فريق تشيلسي لهذا الدور بالفوز علي فلومنينسي البرازيلي.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

ستكون المواجهة النارية التي تجمع فريق تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي بطولة كأس العالم للأندية هي المواجهة التاسعة في تاريخ لقاءات الفريقين حيث حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز في ثلاث مباريات سابقة مقابل فوز تشيلسي بمباراتين وحسم التعادل ثلاث مواجهات.

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد نظيره تشيلسي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتور فيريرا، فبيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا.

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ضد فلومينينسي

يأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي ضد فلومينينسي كالتالي..

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - تشالوباه - كولويل - كوكوريلا.

خط الوسط: جيمس - إنزو - نكونكو.

خط الهجوم: بالمر - ديلاب - نيتو.

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

موعد قمة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

مواجهة فريق باريس سان جيرمان ضد تشيلسي، التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل 13 يوليو الجارى، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" فى نيوجيرسى.

مشاهدة ماتش تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

يتم بث مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره تشيلسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025 وكذلك عبر شاشة شبكة قنوات mbc مصر، وبالتحديد عبر قناة mbc مصر 2.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

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