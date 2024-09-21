مع بدء العام الدراسي الجديد.. خبير تربوي يحذر أمهات المرحلة الابتدائية من هذه العادات

وجه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي خلال بداية العام الدراسي الجديد نصائح لأمهات المرحلة الأبتدائية، حيث قال إن المرحلة الابتدائية تعد الأساس الذي يُبنى عليه نجاح الطفل في المراحل الدراسية المستقبلية، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المرحلة قوية من حيث جودة التعليم وغرس حب التعلم في نفوس الأطفال.

وأضاف شوقي أن الأمهات يلعبن دورًا محوريًا في تشجيع أطفالهن على التعلم، ويجب عليهن الابتعاد عن استخدام أساليب العقاب أو التخويف المتصلة بالدراسة في العام الدراسي الجديد والذي بدأ رسميًا اليوم السبت 21 سبتمبر.

نصائح العام الدراسي الجديد

نصائح العام الدراسي الجديد

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن نصائح العام الدراسي الجديد التي وجهها الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس والخبير التربوي بجامعة عين شمس إلى أمهات المرحلة الابتدائية التي بدأت مدارسهم اليوم في معظم محافظات مصر.

نصائح لأمهات المرحلة الابتدائية خلال العام الدرسي الجديد

وأكد أن اختيار المعلمين الذين يتميزون بالنطق الصحيح والتعامل النفسي السليم مع الأطفال أمر ضروري، لأن أي خلل في هذا الجانب قد يؤثر سلبًا على تعلم الطفل طوال حياته، موضحًا أن من المهم بدء الأم بالدروس السهلة التي يحبها الطفل ثم الانتقال إلى الدروس الأصعب، مع تخصيص يوم أسبوعي للمراجعة السريعة.

نصائح العام الدراسي الجديد

عدم الضغط على الأطفال للاستذكار

كما شدد على ضرورة عدم شرح الأم لأي درس غير متمكنة منه حتى لا تتسبب في مشاكل تعليمية للطفل، مششيرًا إلى أن الضغط على الأطفال للاستذكار لساعات طويلة قد يكون ضارًا، مؤكدًا أن أهمية توفير أوقات راحة ولعب بين فترات المذاكرة.

عدم السماح للأطفال باستخدام الهواتف الذكية

ونصح بعدم السماح للأطفال باستخدام الهواتف الذكية بشكل مفرط، خاصة خلال فترات الراحة، لأن ذلك قد يضعف قدراتهم العقلية، محذرًا حذر من استخدام الألفاظ الجارحة مثل "فاشل" أو "غبي"، مؤكدًا أن تلك العبارات تؤثر سلبيًا على الطفل، لأن العقاب يجب أن يكون مناسبًا لحجم الخطأ دون إفراط في تكراره.

اقرأ أيضًا

التعليم تقرر تفعيل حصة الريادة بالمدارس خلال بداية العام الدراسي الجديد 2025

قبل بداية العام الدراسي الجديد.. قرار حسم مصير طلاب اولي اعدادي الباقيين للاعادة