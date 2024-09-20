اسعار اشتراكات المترو للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

اسعار اشتراكات المترو للطلاب.. تعتبر من الموضوعات الخدمية الهامة المتصدر شبكة الإنترنت في الوقت الحالي، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد الذي لم يتبقى على انطلاقه سوى ساعات قليلة.

وفي هذا الصدد، ارتفعت معدلات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب بالجامعات والمدارس حول اسعار اشتراكات المترو للطلاب، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

اسعار اشتراكات المترو للطلاب

الموجز يتناول عبر التقرير التالي تفاصيل اسعار اشتراكات المترو للطلاب، باعتبار أن مترو الأنفاق يُعد من أهم وسائل النقل للطلاب في مصر، حيث يوفر وسيلة سريعة وفعالة للوصول إلى الجامعات والمدارس.

ولتخفيف العبء المالي عن الطلاب، تتيح هيئة مترو الأنفاق اشتراكات مخفضة تتناسب مع احتياجاتهم وسنستعرض عبر النقاط التالية أسعار اشتراكات المترو للطلاب وكيفية الحصول عليها.

أسعار اشتراكات المترو

وتختلف أسعار اشتراكات المترو حسب عدد المحطات التي يستخدمها الطالب، ويتم تقسيم الاشتراكات إلى فئات متعددة بناءً على عدد المحطات، وتأتي اسعار اشتراكات المترو للطلاب التي تعد مناسبة جدًا للجميع، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الحكومة، على النحو التالي:

أسعار اشتراكات المترو للطلبة

اشتراك لمدة 3 أشهر لمنطقة واحدة: 150 جنيهًا.

اشتراك لمدة 3 أشهر لمنطقتين: 200 جنيه.

اشتراك لمدة 3 أشهر لثلاث أو أربع مناطق: 250 جنيهًا.

سعر اشتراك 5 و6 مناطق (3 أشهر): 300 جنيه.

اسعار اشتراكات المترو للطلاب

علمًا أن تخفيض أسعار اشتراكات المترو للطلبة يأتي تماشيًا مع ما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تشمل التذاكر جميع المناطق المختلفة محطات مترو متعددة، حيث تضم منطقة رقم 1 8 محطات، ومنطقة رقم 2 5 محطات، وهكذا لبقية المناطق، وسبق أن دعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق كافة الركاب للتواصل عبر الخط الساخن 16048 أو الرقم المخصص للواتساب 01221116048، لتلقي الشكاوى والمقترحات.

ويمكن الحصول على اشتراك المترو للطلاب، بعدة خطوات ومن التعرف عليها ننشر كيفية الحصول على اشتراك المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد وهي كالتالي:

كيفية الحصول على اشتراك المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد

التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو.

شراء استمارة طلبة وإرفاق 2 صورة شخصية مقاس 4x6.

يتم ختم الصورة الأولى بنص على الصورة والنص على الاستمارة

وختم الصورة الثانية من الخلف مع اعتماد الاستمارة بختم الجمهورية من شؤون الطلاب.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

إرفاق صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

قم بكتاب رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة.

يُسمح باستخراج الاشتراكات من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

يجب أن تُستخدم للاستخدام الشخصي حتى لا يتعرض حامله لغرامات مالية.

ومن مزايا اشتراك المترو للطلاب، أنها توفير كبير في التكلفة مقارنة بشراء تذاكر يومية، بالإضافة إلى سرعة وكفاءة في التنقل داخل القاهرة الكبرى، وأيضًا إمكانية استخدام المترو يوميًا دون الحاجة إلى شراء تذاكر في كل رحلة.

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