طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. لتجنب الغرامات وانقطاع الخدمة

فاتوره التليفون الارضي.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إمكانية اللستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، لتسهيل معرفة قيمة الفاتورة قبل دفعها, وتجنب فرض غرامات التأخير أو انقطاع الخدمة, التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بخدمة الإنترنت المنزلي.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستعرض “الموجز” خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي, كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات “اضغط هنا”. إدخال كود المحافظة ورقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته. الضغط على زر "إظهار الفواتير" للحصول على التفاصيل والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة عبر الهاتف المحمول بالاتصال بالخط الساخن 19777.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق مريحة:

فاتورة التليفون الأرضي

الدفع نقدًا في أقرب فرع لشركة WE. عبر خدمات فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. باستخدام بطاقة فيزا عبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل "إنستا باي".

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

لتسديد فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت، يجب اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات “اضغط هنا”. الاستعلام عن قيمة الفاتورة. اختيار خدمة دفع الفاتورة. إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي. بعد ظهور الفواتير، الضغط على "السداد الإلكتروني". إدخال بيانات الفيزا. الضغط على "سدد" لإتمام الدفع.

دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر إنستا باي

يمكن دفع الفاتورة من خلال تطبيق "إنستا باي" باتباع الخطوات التالية:

فاتورة التليفون الأرضي

اختيار خدمة "دفع الفواتير". تحديد "فواتير التليفون والإنترنت". اختيار شبكة WE. إدخال رقم التليفون الأرضي. الضغط على "التالي" لعرض قيمة الفاتورة. الضغط على "دفع" وإدخال الرقم السري للتطبيق لإتمام السداد.

عقوبة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي

وضحت الشركة أن أي تأخير في دفع فاتورة التليفون الأرضي سيترتب عليه غرامة بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير، بحد أدنى 10 جنيهات, وفي حال استمرار التأخير لمدة 4 أشهر، سيتم رفع حرارة الخط، بينما سيتم وقف الخدمة وسحب الخط في حال تجاوز التأخير 7 أشهر.

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رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وعقوبة المتأخرعن السداد