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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

تعرف على أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري اليوم

عملات أجنبية
عملات أجنبية

تعتبر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مؤشرًا حيويًا لصحة الاقتصاد المصري وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، من أسعار السلع إلى القدرة الشرائية، وشهدت أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية تحولات ملحوظة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري، في ظل هذه التقلبات التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

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ويستعرض موقع الموجز، أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين على النحو التالي

 

العملة                     شراء                 بيع

   دولار أمريكي   49.5380               49.6377          

        يورو      52.3864               52.5068                  

        جنيه إسترليني        63.0966               63.2384        

        فرنك سويسري        56.2293               56.3489        

      100 ين ياباني        33.0738               33.1471        

    ريال سعودي            13.1855               13.2145       

     دينار كويتي             161.3248            161.7549        

    درهم اماراتي                                    13.4867               13.515     

اليوان الياباني              6.8391                 6.8539      

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة، اليوم الإثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

 

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الموجز، تعريفا مبسطا لسعر الصرف

 

سعر الصرف هو القيمة النسبية لعملة مقابل عملة أخرى. بعبارة أبسط، هو سعر شراء أو بيع عملة أجنبية مقابل العملة المحلية.

 

 

كيف يتم تحديد أسعار الصرف

 

العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على عملة معينة، ارتفع سعرها، والعكس صحيح. إذا كان هناك طلب كبير على الدولار الأمريكي، مثلاً، فإن سعر الدولار سيرتفع مقابل الجنيه المصري، فضلا عن العوامل الاقتصادية والتي تشمل هذه العوامل معدلات التضخم، ومعدلات الفائدة، وحسابات الميزان التجاري (الصادرات والواردات)، ومستوى النمو الاقتصادي. فمثلاً، إذا ارتفعت معدلات التضخم في بلد ما، فمن المحتمل أن تنخفض قيمة عملته

 

كذا العوامل والأحداث السياسية الكبرى، مثل الانتخابات أو الحروب، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الصرف، هذا إلى جانب التدخل الحكومي في أسواق الصرف لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف التأثير على أسعار الصرف، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية حيث تتأثر أسعار الصرف بالتوقعات المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد والسياسية.

 

أنواع أنظمة سعر الصرف

 

تنقسم إلى نوعان رئيسيان، الأول وهو النظام الثابت وفي هذا النوع تربط الدولة عملتها بعملة أخرى أو بسلة من العملات، ويظل سعر الصرف ثابتًا نسبيًا.

والنوع الثاني وهو العائم، والذي يتحدد فيه سعر الصرف بشكل حر في السوق، بناءً على العرض والطلب.

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