دينا: لو ابني جرب المساكنة قبل الجواز مش هعترض ولو بنتي هخبيها تحت الكنبة

في تصريحات جريئة ومثيرة للجدل، كشفت الفنانة دينا عن رأيها حول فكرة خوض ابنها لتجربة المساكنة قبل الزواج، وذلك خلال ظهورها في برنامج "القاهرة اليوم".

لم تتردد دينا في الإفصاح عن موقفها بكل وضوح، مما أثار موجة من التساؤلات حول هذه الفكرة، يرصد الموجز أبرز تصريحاتها في السياق التالي

دينا

تأييد دينا لتجربة ابنها

عندما طُرحت عليها فكرة أن ابنها قد يُخبرها برغبته في العيش مع فتاة يحبها قبل الزواج، ردت دينا قائلة: "لو ابني قرر إنه يعيش مع واحدة قبل ما يتجوزها، هكون معاه ومش هعترض". وأضافت أنها على استعداد لدعمه، بل وربما تكتب لهما "ورقة" قانونية لطمأنة والدتها التي قد تكون متحفظة على الفكرة.

رأي دينا لو كانت أم البنت



ولكن الأمر كان ليختلف تماماً لو كانت دينا أم الفتاة، حيث قالت مازحة: "لو أنا أم البنت، مش هسكت، هجيبها من شعرها وأخبيها تحت الكنبة". هذا التصريح أظهر جانباً مختلفاً من دينا، مشيرة إلى أنها ستكون أكثر تحفظاً وحساسية لو كان الأمر يتعلق بابنتها.

دينا في رمضان 2025

بعيداً عن الجدل حول تصريحاتها، تستعد دينا للظهور في مسلسل جديد بعنوان "إش إش"، الذي سيعرض في رمضان 2025.

المسلسل من بطولة مي عمر وماجد المصري، وتأليف وإخراج ماجد المصري.

دينا

آخر أعمال دينا



الجدير بالذكر أن آخر ظهور لدينا كان كضيف شرف في مسلسل "سر إلهي"، الذي عُرض خلال رمضان 2024.

هذا العمل جمع نخبة من النجوم، منهم روجينا، محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، ونهى عابدين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

دينا تكشف عدد زيجاتها



تحدثت الفنانة دينا سابقًا، عن عدد زيجاتها بكل صراحة، وقالت: "أكتر واحد حبيته كان وأنا صغيرة جدًا، وللأسف توفى وأنا عندي 15 سنة، كنا مخطوبين، وعملت خطوبة ولبست فستان أبيض قصير، ولسه عندي صور من اليوم ده، كان اسمه طارق الجيار، الله يرحمه، وهو أخو الفنان هادي الجيار، دا كان أول وأهم حب في حياتي".

وأضافت دينا: "أنا اتجوزت 9 مرات، وده مش رقم كبير. تحية كاريوكا اتجوزت 13 مرة، معنديش مشكلة أتجوز تاني. بستغرب من الناس اللي بيقولوا مش هكررها، تعرف منين الدنيا هتوديك فين؟ أنا مكنتش مخططة إني أتجوز 9 مرات، ولو كان عليّ لأ، كمان لما واحدة من أصحابي تتطلق، بمنعها من الجواز تاني".

واختتمت كلامها قائلة: "أنا رومانسية جدًا، بس الحب مش حاجة بتستناها، أنت اللي بتخلقه. مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة، ده بس في المسلسلات التركي، أنت اللي بتقرر تعيش في حالة حب، وبتستمتع باللحظات السعيدة اللي بتديها لنفسك، لحد ما في الآخر 'البلونة تفرقع'".

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