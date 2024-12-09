يارب إن شاء الله..حسن الرداد يكشف حقيقة حمل زوجته إيمي سمير غانم

تصدر إسم الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم تريند جوجل الساعات الماضية بسبب انتشار بعض الأخبار التي تفيد بأن ايمي سمير غانم حامل في طفلها الثاني، وذلك بعد ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية بوزن زائد، مما جعل الجمهور يتسأل هل إيمي سمير غانم حامل؟

حقيقة حمل إيمي سمير غانم

يكشف موقع الموجز حقيقة الأمر.. خرج الفنان حسن الرداد عن صمته ليكشف حقيقة الأخبار المتداولة بشأن حمل زوجته ليرد قائلاً: سمعت الشائعات من عدد من الأصدقاء ولكن لم أتابع تعليقات الجمهور على الأمر بسبب الانشغال بالمهرجان، مضيفًا: يا رب إن شاء الله ربنا يسهل، وهو ما حسبه الكثيرين بانها إجابة غير مباشرة بانتظارهما لمولود جديد.

ايمي سمير غانم في مهرجان البحر الأحمر

مسلسل حسن الرداد وايمي سمير في رمضان 2025

ينتظر النجمان حسن الرداد وايمي سمير غانم على مسلسلهم الجديد الذي يحمل اسم "عقبال عندكم" والمقرر طرحه في رمضان 2025، و يتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن تأليف الكاتب أحمد سعد والي، ويجري حاليًا العمل على التحضيرات النهائية قبل بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ايمي سمير غانم وحسن الرداد

أعمال جمعت حسن الرداد وايمي سمير غانم

ويعد هذا المسلسل استكمالا لبعض أعمال الثنائي الذي جمعهم أكثر من عمل أبرزهم مسلسل حق ميت، والمسلسل الاذاعي فرقة سيكا، ثم شارك الرداد كضيف شرف في مسلسل نيللي وشريهان مع دنيا سمير غانم.

وعام 2018 شارك الثنائي في فيلم عزمي واشجان، والمسلسل الاذاعي رأس رجاء وصالح، وفيلم زنقة ستات، وفيلم عشان خارجين، وأخيرا ظهور ايمي سمير غانم ضيفة شرف في فيلم بلوموندو.

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