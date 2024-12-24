تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 42.. مفاجآت جديدة في قضية ليلى

الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس، ظهرت فيها مفاجآت جديدة كشفت عن براءة "ليلى" الفنانة جنا الأشقر من تهمة الخيانة، بينما ظهر القاتل الحقيقي وراء مقتلها.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 42

ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 42، كشفت تلك الحلقة عن كيفية قتل ليلى على يد زوجها "مازن" أحمد جمال سعيد، الذي كان قد اتهمها بالخيانة.

مسلسل وتر حساس

كما روى "بيبو" شريف الشعشاعي لسلمى صبا مبارك و"رشيد" محمد علاء تفاصيل اليوم الذي قتل فيه مازن ليلى، فقد اكتشفت ليلى خيانة زوجها مع "رغدة" هيدي كرم، وذهبت إلى المنزل لتجدهما معًا في غرفة النوم، ثم طلبت الطلاق، وفي تلك اللحظة تدخل بيبو وضربه مازن ضربًا مبرحًا، وعندما حاولت ليلى التدخل لفض النزاع بينهما، دفعها مازن بقوة فسقطت على رأسها وتوفيت، ثم قام بتغيير الحقائق وتوجيه التهمة لها.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

وتر حساس هو مسلسل درامي اجتماعي مكون من 45 حلقة، يعرض حالياً على قناة ON، ويتم إعادة عرض الحلقات على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساءً، ومن المقرر عرض الحلقة 45 والأخيرة يوم الخميس المقبل على قنوات ON، وهو بطولة عدد من النجوم وهم صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسي، شريف الشعشاعي، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل وتر حساس

تدور أحداث مسلسل وتر حساس على قضية الخيانة الزوجية وكشف خبايا النفس البشرية، من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، لاسيما بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابنة خالتها، بالإضافة إلى التشابك المعقد في العلاقات بين جميع الشخصيات.

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