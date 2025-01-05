الملحن مدين يشيد بتامر حسني.. فنان شامل بموهبة وإنسانية

أشاد الملحن مدين بالنجم تامر حسني خلال تصريحات تليفزيونية، معبراً عن إعجابه الكبير بشخصيته وإنجازاته الفنية ووصفه بأنه "فنان شامل يجمع بين الموهبة والإنسانية" وأكد مدين أن تامر هو أحد الفنانين القلائل الذين استطاعوا التميز في مجالات متعددة.

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تصريحات مدين عن تامر حسني

خلال اللقاء، قال مدين:"تامر حسني شخص مركز في حلم كبير جداً، إنسانياً وفنياً، وربنا بيكرمه لأنه يستحق كل النجاح والمكانة اللي وصل لها أتمنى له المزيد من التوفيق."

وأضاف:"تامر يمتلك مواهب متعددة، سواء في المزيكا، كتابة الأغاني، التلحين، الإخراج، أو التمثيل لما بشوفه بيمثل، بحس إن ده شغله الوحيد، ولما أسمعه بيغني، بحس إن ده مجاله الأساسي هو بيعمل كل حاجة بحب وإتقان".

واختتم رسالته قائلًا:"ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعملها، لأنك بجد تستاهل كل المكانة اللي وصلت ليها، وأكتر كمان."

رد تامر حسني على مدين

من جانبه، رد تامر حسني على كلمات مدين عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً:"يا مدين يا أبو قلب جميل، أنت اللي فنان كبير وإنسان سوي وقلبك أبيض.. ألف شكر ليك يا حبيبي".

نجاحات فنية مشتركة

تعاون مدين مؤخراً مع تامر حسني في لحن أغنية "موضوع رجوعنا"، التي حققت نجاحاً كبيراً وحصدت إعجاب الجمهور.

البدايات الفنية

كشف مدين أنه بدأ مسيرته الفنية كمطرب وممثل، وشارك في أعمال درامية مثل مسلسل "أم كلثوم"، حيث جسد دور الشيخ خالد، شقيق أم كلثوم في طفولتها كما أدى أغنيات في كارتون "بكار" و"سندباد" وأشار إلى أنه ليس من عائلة فنية، بل بدأ الفن منذ طفولته بموهبة فردية.

تجربة "بنت الجيران" والعالمية

وعن وصول لحن "بنت الجيران" للعالمية، قال مدين:"شعوري الأول كان المفاجأة والزعل، لأنني كنت أحاول إثبات أن اللحن ملكي، وتعرضت لهجوم كبير، لكنني لم أستسلم."

وأوضح أن هذه التجربة دفعته للتركيز على تقديم أعمال جديدة تعبر عن موهبته الحقيقية.

مدين في برنامج "معكم"

جاءت تصريحات مدين خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع على قناة ON E، حيث استعرض بعض محطات حياته الفنية وشدد على أهمية الاستمرار والاجتهاد في مجال الفن.

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