بعد وفاة شقيقة أحمد بدير.. أزمات وشائعات هزت حياة الفنان الكبير

رحلت عن عالمنا اليوم السبت 4 يناير 2025 شقيقة الفنان أحمد بدير، حسبما أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورا قال خلاله:" التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".



ويرصد موقع الموجز أبرز الأزمات في حياة أحمد بدير، ومحطات من حياته الشخصية والشائعات التي تعرض لها .

أحمد بدير

أزمات أحمد بدير

وكان أحمد بدير، قد عانى أيضاً من رحيل شقيقه عميد رضوان بدير، الذي رحل عن عالمنا أيضاً في عام 2017، الذي أعلن عن وفاته من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورا قال فيه:"انتقل إلى رحمة الله أخي وحبيبي عميد رضوان بدير، اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي عام 2021 عانى أحمد بدير أيضاً من وفاة شقيقه محمد، حيث كتب منشورا وقتها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أخويا وحبيبي محمد بدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ألهمنا الصبر والسلوان".

محطات من حياة أحمد بدير

أحمد بدير من مواليد يوم 20 يونيو عام 1945، فقد ولد في مدينة قنا في صعيد مصر، ووالده كان يعمل ضابطاً في الجيش في الخدمات الطبية، ووالدته كانت من كفر الشيخ وكانت لا تقرأ ولا تكتب، وهو الابن السادس بين 11 ولداً، كان يعملون في مجال التدريس والهندسة، تعلم من أسرته القيم النبيلة مثل التضحية، إنكار الأنا، وحب الوطن، وكان والده يرعى أسرته من عمله الخاص، وهذا ما جعل أحمد بدير يقدّر كثيرًا قيمة العمل والعائلة، حصل أحمد بدير على شهادة الثانوية العامة في عام 1966، ثم انتقل للدراسة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وتخرج عام 1970، رغم أنه لم يدرس التمثيل بشكل أكاديمي، لكن شغفه بالتمثيل دفعه للمشاركة في المسرح منذ فترة شبابه، لتبدأ بعدها رحلته الفنية.

أحمد بدير



شائعات تعرض لها أحمد بدير

ورغم حرص الفنان أحمد بدير على إبقاء تفاصيل حياته العائلية بعيدة عن الأضواء والصخب الإعلامي، حاصرته الشائعات أكثر من مرة، منها انتشار شائعة تزعم زواجه من الفنانة عايدة رياض، لكنها نفت هذا الأمر تمامًا لافتة أنها لم تتزوج غير مرة واحدة من الفنان محرم فؤاد، كما واجه أحمد بدير أيضاً شائعة أخرى تزعم زواجه من أرملة الفنان سعيد طرابيك، لكنه حرص على نفيها من خلال الظهور في أكثر من مناسبة مع زوجته أم ابنتيه سارة ودعاء.

تزوج أحمد بدير من شقيقة صديقه، التي رأى فيها الزوجة الصالحة، في وقت كانت ظروفه المادية بسيطة للغاية، كان أجره اليومي وقتها لا يتجاوز 12 جنيهًا، ولم يكن يمتلك حينها شقة للسكن، فتم زواجه في شقة شقيقها، حتى "الشبكة" التي قدمها لها لم تكن سوى 300 جنيهاً فقط، أضاف لها والدها 150 جنيهًا لمساعدته، لعدم امتلاكهما ثلاجة فكانا يضطران لحفظ الطعام في "البلكونة".

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