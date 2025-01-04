وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير تعرف على التفاصيل

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن رحيل شقيقة الفنان أحمد بدير، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، حيث كتب منشورا قال فيه:" التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

وقال أحمد بدير في تصريحات صحفية له أن شقيقته توفيت صباح اليوم، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانها منذ قليل، مضيفاً:"حاليا نتجه إلى مقابر العائلة بنطاق منطقة الدويقة".

آخر أعمال أحمد بدير

وفي سياق آخر، عرض للفنان أحمد بدير مؤخراً مسلسل "نقطة سودة" عبر منصة شاهد الإلكترونية، وهو من تأليف أمين جمال، محمد محرز، إخراج محمد أسامة، وهو بطولة أحمد فهمي، سارة سلامة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، سماح أنور، مؤمن نور، وآخرون من النجوم.

أحمد بدير

أعمال أحمد بدير المقبلة في رمضان 2025

وكان أحمد بدير قد تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل الغاوي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

كما يظهر أحمد بدير في دراما رمضان المقبل 2025 كضيف شرف في مسلسل المداح الجزء الخامس، وهو بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان، مي كساب، جوري بكر، طارق النهري، محسن محي الدين وآخرون من النجوم، ومن تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج

أحمد بدير

آخر أعمال أحمد بدير في رمضان 2024



وكان أحمد بدير، قد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي في مسلسل المعلم، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وكان بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، انتصار، طارق النهري، منذر رياحنة، سلوى خطاب، سلوى عثمان، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، كما شارك أيضاً في مسلسل"جودر" بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

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