كيف ورط أحمد بدير ابنته في أزمة مثيرة مع إعلامية شهيرة ؟

أعلن الفنان أحمد بدير، صباح اليوم السبت، وفاة شقيقته، ومن المقرر تشييع جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة الدويقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز الأزمات والمواقف المثيرة للجدل التي أثرت على حياة الفنان أحمد بدير على مستوى حياته المهني والشخصي.

أحمد بدير

أزمات أحمد بدير وابنته مع مي العيدان

تعرض الفنان أحمد بدير لهجوم من الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي نشرت صورة ابنته "سارة" على موقغ تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" حيث علقا بوصف مسيء، وردت سارة ابنة أحمد بدير على هذا الهجوم عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلة: "أنا أبويا نجم كبير ولن أسمح لأحد بالتطاول عليه"، مشددة على أنها ترفض أي شكل من أشكال التنمر، سواء ضد والدها أو غيره.

من جانبها، واصلت مي العيدان تعليقاتها المثيرة، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة، لكنها استنكرت محاولة بدير مقاضاتها، وعلّقت بأسلوب تهكمي قائلة: "المحاكم مفتوحة من 7 صباحًا".

وردت سارة ابنة أحمد بدير على ذلك بإعلانها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلامية، مؤكدة أن والدها لن يسكت عن هذه الإهانة.

أحمد بدير

تحديات أحمد بدير في المسرح

تحدث أحمد بدير في أحد حواراته الصحفية عن التحديات التي واجهها خلال مسيرته الفنية، خاصة أثناء تقديم مسرحية "الصعايدة وصلوا"، وقال إنه كان متخوفًا من نجاح العرض، خاصة وأن المسرح كان جديدًا وغير معروف للجمهور، ولكنه فوجئ بإقبال كبير منذ اليوم الأول.

أشار إلى أن العنوان الجذاب للمسرحية لعب دورًا كبيرًا في جذب الجمهور، الذي جاء من مختلف المناطق، بما في ذلك صعيد مصر.

كما تحدث أحمد بدير عن إحدى مسرحياته المثيرة للجدل، وهي "دستور يا سيادنا"، حيث أوقف عرضها لفترة بسبب مشهد يُعتبر سياسيًا حساسًا.

أوضح بدير أن المسرحية شهدت تدخلًا من الجهات المعنية بسبب مشهد يظهر فيه كتاب بعنوان "كيف يتزوج الرئيس" ورغم إيقاف المسرحية لمدة أسبوع، زاد ذلك من شعبيتها بعد أن سمح بعرضها لاحقًا.

مواقف أحمد بدير السياسية المثيرة للجدل

لم تقتصر أزمات أحمد بدير على الجانب الفني، فقد أثار جدلًا واسعًا خلال تصريحاته عن ثورة 25 يناير، حيث وصف شباب التحرير بـ"الدخلاء" وأعرب عن تأييده للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كما ظهر أحمد بدير في مقطع فيديو متداول يشكر ملك السعودية لدعمه مصر في ثورة 30 يونيو، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والسعودية.

أحمد بدير

أخر أعماله الفنية

يذكر أن شارك الفنان أحمد بدير مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ونخبة من النجوم، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، إخراج خالد مرعي ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

كما ظهر أحمد بدير، مؤخرًا في مسلسل "نقطة سودة" الذي تم عرضه على شاشة mbc مصر والمنصات الرقمية، بطولة أحمد فهمي وأحمد مجدي وناهد رشدي وناهد السباعي وسارة سلامة ونضال الشافعي ووفاء عامر وسماح أنور وغيرهم.

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