وفاة والد الفنانة ألفت عمر بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

كشفت الفنانة ألفت عمر، منذ قليل، عن رحيل والدها بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حيث كتبت رسالة مؤثرة نعته فيها، جاء مضمونها:"مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي".

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، ولمحات من حياتها، كانت الفنانة ألفت عمر، قد طلبت من جمهورها أمس الدعاء بشدة لوالدها، نتيجة مروره بوعكة صحية شديدة، وهي زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

منشور ألفت عمر

معلومات عن ألفت عمر

ألفت عمر من مواليد يوم 15 أكتوبر عام 1973، وهي خريجة كلية الحقوق لكنها لم تفضل العمل في مجال المحاماة لذا اتجهت لمجال التمثيل، ومن أبرز أعمالها مشاركتها في الجزء الأول من مسلسل"نسر الشرق"، مسلسل "قضية رأي عام" بطولة يسرا وهذا العمل كان بداية معرفة الجمهور بها، كما شاركت أيضاً في مسلسل "سارة"، و مسلسل"ولاد ناس"، ومسلسل"أريد رجلًا"، وغيرها من الأعمال.

ألفت عمر

أعمال ألفت عمر المقبلة



كما تنتظر الفنانة ألفت عمر حالياً عرض أحدث أعمالها الفنية التي تجمعها بالفنانة نرمين الفقي، وهو مسلسل “ فوبيا”، والعمل من تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز، ويشاركهما في بطولته أمير صلاح الدين، فتحي عبد الوهاب، وغادة طلعت، وغيرهم من النجوم.

وتلعب ألفت عمر في مسلسل “فوبيا” دور صديقة نرمين الفقي المقربة، ولكنها في نفس الوقت مليئة بالحقد والحسد تجاهها، كما أنها زوجة الفنان فتحي عبد الوهاب.



وتنتظر ألفت عمر، أيضاً عرض مسلسل "السر"، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، وهو بطولة حسين فهمي، نضال الشافعي، مايا نصري، وآخرون من النجوم، ومن إخراج محمد حمدي.

أزمات ألفت عمر

ومن الأزمات التي تعرضت لها الفنانة ألفت عمر مؤخراً معاناتها من مرض فيروس كورونا، بجانب عدم اكتمال الأعمال التي تعاقدت عليها، مضيفة في تصريحات تلفزيونية لها: "الأزمات اللي واجهتني بقالها مدة كبيرة ويمكن عدم اكتمال بعض الأعمال اللي كنت هشتغلها واتأجلت عملت لي حالة نفسية خاصة في رمضان ده واللي قبله مكنش ليا أدوار كبيرة في الشغل".

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