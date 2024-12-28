ألفت عمر هزت الرأي العام وإليك أسرار حكايتها مع الـ فوبيا

هزت الفنانة ألفت عمر، الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد أن ظهرت على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" وهي تبكي بسبب تدهور الحالة الصحية لوالدها وطلبت من أصدقائها وجمهورها الدعاء لوالدها بالشفاء بسبب حالته الصحية الحرجة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز المعلومات والتفاصيل حول ألفت عمر في التقرير التالي.

ألفت عمر

نشأة وبداية ألفت عمر

ولدت ألفت عمر، في يوم 15 أكتوبر 1973 بالقاهرة وتخرجت من كلية الحقوق، ولكت فضلت العملةبمجال التمثيل عن العمل بالمحاماة.

وكان أول ظهور فني لها في الجزء الأول من مسلسل "نسر الشرق" وسميت ألفت أسعد بدلا من ألف عمر، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من الأعمال الدرامية المتنوعة.

ألفت عمر

أبرز أعمال ألفت عمر

شاركا ألفت عمر في عدة أعمال درامية، كان أهمها مسلسل "قضية رأي عام" الذي عرض في رمضان 2006 بطولة الفنانة يسرا ولقاء الخميسي وسامى العدل وغيرهم من النجوم، حيث لفتت الأنظار بأدائها المميز كواحدة من البطلات الرئيسيات وهزت الرأي العام بسبب مأساتها في المسلسل.

واستمرت ألفت عمر في تقديم أدوارها حيث شاركت مع الفنان مصطفى قمر في مسلسل "علي يا ويكا" ومسلسل "سارة" مع حنان ترك، ومسلسل "ولاد ناس"، "سكن البنات"، و"أريد رجلًا".

كما شاركت ألفت عمر في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام، ليصل عدد أعمالها الفنية إلى أكثر من 70 عملًا.



علاقة ألفت عمر مع الـ فوبيا

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة ألفت عمر لعمل فني جديد مع الفنانة نرمين الفقي بمسلسل “ فوبيا”، وهذا العمل يضم أكثر من حكاية مختلفة.

العمل من تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن الأبطال المشاركة نرمين الفقي، أمير صلاح الدين، وغادة طلعت وغيرهم.

وتجسد ألفت عمر في مسلسل “فوبيا” دور الصديقة المقربة ل نرمين الفقي ولكن في نفس الوقت مليئة بالحقد والحسد.

كما تنتظر ألفت عمر عرض مسلسل "السر"، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، بطولة: حسين فهمي، ونضال الشافعي، ومايا نصري، ومن إخراج محمد حمدي.

تفاصيل الحالة الصحية لوالد الفنانة ألفت عمر

لم تتحمل ألفت عمر صدمة مرض والدها، حيث تدهورت حالته الصحية مما جعلها تبكي على مواقع التواصل الاجتماعي لعل يأتي الأمل بعد دعاء الجمهور له بالشفاء، قائلة : "أنا أول مرة أطلع لايف وأتكلم عن حياتي الشخصية، بابا حالته صعبة جدًا وهو على جهاز التنفس الصناعي، أرجو من الجميع الدعاء له."

ألفت عمر

وتابعت: "أنا عمري ما طلبت من حد حاجة، لكن بطلب منكم الدعاء لوالدي اللي علمني كل حاجة حلوة، قلبه كبير والخير كله عنده."

وأكدت ألفت عمر أن حالة والدها الصحية حرجة ويحتاج وقت لتحسين حالته، قائلة: "أي حد يعرفني أو حتى ما يعرفنيش، يا ريت يدعوا لوالدي لأنه يستحق كل الخير."

تفاعل الجمهور مع فيديو ألفت عمر وقاموا بالدعاء لوالدها بالشفاء بالإضافة إلى دعاء أصدقائها من الوسط الفني.



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