موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل النص والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان

حصدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "النص" إشادة واسعة من المشاهدين، حيث حققت نجاحًا لافتًا جعل الكثيرين يبحثون عن مواعيد إعادتها، سواء لمتابعتها مجددًا أو لمن لم تسنح لهم الفرصة لمشاهدتها بالكامل. وفي هذا التقرير، ويستعرض الموجز مواعيد إعادة المسلسل، القنوات الناقلة، وأبرز أحداث الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل "النص" في رمضان 2025

لا يزال "النص" يخطف أنظار المشاهدين بأحداثه المشوقة التي تدور في أجواء الثلاثينيات من القرن الماضي. المسلسل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، حيث يتناول رحلة "عبد العزيز النص"، الذي رغم توبته عن السرقة يجد نفسه مضطرًا للعودة إلى هذا العالم بسبب الضغوط التي يواجهها.

العرض الأول: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى: الساعة 1:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 2:00 ظهرًا.



القناة الناقلة وترددها

يمكن متابعة "النص" بجودة عالية عبر قناة ON E على القمر الصناعي نايل سات، باستخدام التردد التالي:

التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD



مواعيد عرض الحلقة 12 من مسلسل "النص"

مع اقتراب نهاية المسلسل، ينتظر الجمهور الحلقة 11 بفارغ الصبر، حيث تُعرض اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وهي الحلقة قبل الأخيرة من المسلسل المكون من 15 حلقة. إليكم مواعيد العرض على قنوات ON وON DRAMA:

على قناة ON:

العرض الأول: الساعة 7:15 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا.



على قناة ON DRAMA:

العرض الأول: الساعة 10:30 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 7:30 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 3:00 عصرًا.



أبطال مسلسل "النص"

يضم العمل مجموعة من النجوم الذين قدموا أداءً مميزًا، أبرزهم:

أحمد أمين في دور "النص".

صدقي صخر في دور "الصاغ علوي".

أسماء أبو اليزيد في دور "رسمية".

عبد الرحمن محمد في دور "زقزوق".

حمزة العيلي في دور "درويش".

دنيا سامي في دور "عيشة" (زوجة النص).

سامية الطرابلسي في دور "عزيزة".



الحلقة 11: صراع متصاعد بعد كشف سر الذهب

جاءت الحلقة العاشرة مليئة بالأحداث المثيرة، حيث تم الكشف عن سر الذهب الذي بحوزة "النص"، ما جعل الترقب للحلقة الجديدة في ذروته. في هذه الحلقة، يبدأ "عبد العزيز النص" في التخطيط لسرقة الذهب، مما يزيد من تعقيد الأحداث ويضعه أمام تحديات غير متوقعة.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل "النص"

شهدت الحلقة السابقة تطورات درامية قوية، حيث نجح "النص" في الحصول على القلادة الألماس، بينما أُلقي القبض على تاجر الآثار الإنجليزي بواسطة "الصاغ علوي". في المقابل، عرضت الصحفية الإنجليزية على "عبد العزيز" فكرة توثيق قصته في كتاب تحت عنوان "مذكرات نشال"، كما كشفت له عن عملية سرقة جديدة قد تغير مجرى حياته.

مع اقتراب نهاية المسلسل، يزداد الترقب لمصير "النص"، فهل سينجح في تنفيذ خطته؟ أم أن المفاجآت القادمة ستقلب الأمور رأسًا على عقب.

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