سحور اليوم 15 من رمضان .. نصائح لوجبات متوازنة تمنحك طاقة طوال اليوم

مع العد التنازلي لأيام شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر 2025، يجب الاهتمام بالوجبات الصحية وخاصًة في السحور، وذلك لضمان صيام مريح وغير متعب والشعور بالتعب والإرهاق، ويفضل أن يكون السحور صحيا من أجل الحصول على أفضل النتائج بالإضافة إلى الحصول على طاقة وحيوية الجسم.

سحور شهر رمضان 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، الوجبات الصحية والمشبعة والمناسبة لسحور اليوم 15 رمضان 2025.

سحور 15 رمضان 2025

وتأتي الوجبات صحية ومشبعة مناسبة لسحور اليوم الخامس عشر من رمضان 2025، على النحو التالي:

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2025

سحور 15 رمضان 2025: البيض المسلوق مع الخضروات

البيض مصدر ممتاز للبروتين، وعند تناوله مع خضروات مثل الطماطم والخيار، تحصل على وجبة متوازنة تساعدك على الشعور بالشبع.

سحور 15 رمضان الشوفان مع اللبن والعسل

يعتبر الشوفان مصدر غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة في الصيام، عند دمجه مع اللبن والعسل، تحصل على وجبة متكاملة تمدك بالطاقة.

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2025

الخبز الأسمر مع الحمص لـ سحور 15 رمضان

يعتبر الخبز الأسمر غنيًا بالألياف، وعند تناوله مع الحمص، تحصل على بروتين نباتي يساعد في توفير الطاقة بشكل تدريجي خلال الصيام.

سلطة الفواكه مع الزبادي لـ سحور 15 رمضان

تجمع سلطة الفواكه مع الزبادي بين الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه والفوائد الهضمية للزبادي، مما يساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالعناصر الغذائية الضرورية.

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2025

التمر والمكسرات لـ سحور 15 رمضان 2025

يعتبر التمر جزءًا لا يتجزأ من صيام رمضان 2025، حيث يمنحك دفعة من الجلوكوز للبقاء نشيطًا خلال اليوم.

نصائح إضافية للحصول على سحور صحي

احرص على شرب كميات كافية من الماء خلال فترة السحور لتجنب الجفاف خلال ساعات الصيام الطويلة.

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات التي قد تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار رمضان 2025 الكريم.

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