وصفات منزلية لتقوية المناعة ورفع الحديد في الجسم.. أبرزها البرتقال والموز

وصفات منزلية لتقوية المناعة ورفع الحديد في الجسم تحتاج أجسامنا، إلى الحديد بغض النظر عن العمر، لأنه يؤثر في انخفاض مستويات الحديد في الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى فقر الدم ومشاكل صحية أخرى، لذلك من الضروري جدًا تضمين الحديد في نظامنا الغذائي المنتظم ، يعرض الموجز وصفات منزلية لتقوية المناعة ورفع الحديد في الجسم.

تناول وجبة دسمة لتعزيز مستويات الحديد

ومع ذلك، ليس من الضروري دائمًا تناول وجبة دسمة لتعزيز مستويات الحديد في الجسم، هناك أيضًا العديد من المشروبات التي يمكن أن تزيد من مستويات الحديد في الجسم، المشروبات الغنية بفيتامين سي مفيدة لفقر الدم، إذا كنت ممن يجدون الراحة في مشروب مهدئ ومفيد لصحة الجسم.

عصير البرتقال

البرتقال هو أول ما يتبادر إلى أذهاننا عند التفكير في فيتامين سي، يُعدّ مشروب البرتقال المعزز طريقةً رائعةً لتناول هذه الفاكهة الغنية بفيتامين سي، كما يُساعد هذا المشروب على تقوية المناعة، وبفضل احتوائه على الحمضيات، فهو مفيدٌ للبشرة أيضًا

قطع البنجر

يحتوي البنجر على فيتامين ج، وتُعدّ أوراقه مصدرًا غنيًا بالحديد، يُمكنك تحضير عصير البنجر البسيط أو تحضير هذه الوصفة، حيث يُخلط البنجر والتوت مع الملح والفلفل، إنه لذيذ جدًا، ويُناسب جميع الأعمار

وصفات منزلية لتقوية المناعة ورفع الحديد في الجسم

عصير الفراولة والموز

يحتوي على الفراولة والموز والعسل، في الخلاط، أضف الحليب واخلطه مع الموز والعسل والفراولة، قبل التقديم، زيّن المشروب بأوراق النعناع.

عصير الأناناس والبرتقال والقرع

يُستَهلك هذا العصير المصنوع من الأناناس والبرتقال والقرع لإنقاص الوزن، وله فوائد صحية أخرى أيضًا، يُعدّ البرتقال والأناناس مصدرين جيدين لفيتامين ج، قد لا يكونان المصدرَين المباشرَين للحديد في الجسم، لكنهما يُساهمان في تعزيز مستوى الحديد فيه.

عصير البطيخ والرمان

هذه من أكثر الطرق المنعشة واللذيذة لإضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائي وتعويض نقص الحديد، البطيخ غني بفيتامين ج، ويحسّن مستوى الهيموجلوبين في الجسم، خذ بعض قطع البطيخ والرمان وأوراق النعناع واخلطها معًا، أضف بعض السكر والعسل (إن رغبت) والملح وعصير الليمون

الخيار والكرنب والسبانخ

عندما نتحدث عن مشروبات فيتامين سي لعلاج نقص الحديد، تصبح السبانخ من أهم أولوياتنا، فنحن نُدرك تمامًا الفوائد الصحية لهذه الخضار الورقية الخضراء، فهى غنيه بالحديد وتحتوي على فيتامين سي، بالإضافة إلى مكونات أخرى مثل فيتامينات ب6، ب2، ك، هـ، والكاروتينات، والنحاس، كما تُضفي أوراق الكرنب نكهةً مميزةً على الوصفة. اقرأ أيضاً: أبرزها “ تقوية المناعة ” .. فوائد خارقة وعجيبة لـ ” الشمندر ” .. كنز لا تتخلي عنه !

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