اضطراب ضربات القلب.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اضطراب ضربات القلب.. يحتفل الكثيرون بعيد الفطر بتناول الحلويات والمأكولات الدسمة، لكن قلة يدركون تأثير هذه العادات الغذائية على صحة القلب.

فقد يؤدي الإفراط في تناول السكريات والكافيين، إضافة إلى التدخين، إلى اضطراب ضربات القلب، وهو خلل قد يكون بسيطًا أو مؤشرًا على مشكلة صحية خطيرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية أسباب واعراض اضطراب ضربات القلب.

اضطراب ضربات القلب

اضطراب ضربات القلب هو حالة يحدث فيها خلل في الإيقاع الطبيعي للقلب، مما يجعله ينبض بسرعة أو ببطء أو بشكل غير منتظم، وتختلف خطورة هذه الاضطرابات؛ فقد لا تحتاج بعض الحالات إلى علاج، بينما تتطلب حالات أخرى تدخلاً طبيًا عاجلاً لتجنب مضاعفات خطيرة مثل السكتة القلبية أو الجلطات.

أسباب اضطراب ضربات القلب

الإصابة بأمراض القلب التاجية التي تؤثر على تدفق الدم.

ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من العبء على القلب.

مشكلات في صمامات القلب تؤثر على ضخ الدم.

اختلال توازن المعادن في الجسم مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم.

الإجهاد والتوتر، خاصة خلال الأعياد بسبب تغير النظام الغذائي والسهر.

الإفراط في تناول الكافيين والسكريات بعد وجبات دسمة.

التدخين وتعاطي الكحوليات.

بعض الأدوية مثل مزيلات الاحتقان والمكملات العشبية دون استشارة طبية.

أعراض اضطراب ضربات القلب

خفقان القلب أو الشعور بعدم انتظام نبضاته.

الدوخة أو الدوار.

الإغماء المتكرر.

ضيق التنفس.

ألم أو انزعاج في الصدر.

الشعور بالتعب أو الضعف العام.

عوامل الخطر المرتبطة باضطراب ضربات القلب

التدخين وتناول المشروبات الكحولية.

الإفراط في تناول الكافيين.

السمنة، حيث يزيد مؤشر كتلة الجسم عن 30.

الإصابة بمرض السكري أو انقطاع النفس أثناء النوم.

تناول بعض الأدوية دون إشراف طبي.

اضطراب ضربات القلب

طرق الوقاية من اضطراب القلب

اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون والسكريات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تجنب التدخين والكحوليات.

تقليل استهلاك الكافيين.

إدارة التوتر والإجهاد.

مراجعة الطبيب بانتظام خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي.

يعد اضطراب ضربات القلب مشكلة صحية شائعة، لكن يمكن التحكم فيها من خلال نمط حياة صحي ومتابعة طبية منتظمة، خاصة لمن لديهم عوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة.

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