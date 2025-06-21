سلاحك على المائدة.. كيف تحصّن نفسك من السرطان بما تأكله يوميًا ؟

في ضوء دراسات علمية حديثة، يتضح أن التغذية ليست فقط وسيلة للبقاء، بل قد تكون درعًا حيويًا ضد الإصابة بأنواع خطيرة من السرطان، خاصةً في الجهاز الهضمي والرأس والرقبة.

ما نتناوله يوميًا من ألياف، وكالسيوم، وحتى قهوة، قد يحمل تأثيرًا وقائيًا يتجاوز التوقعات، وفقًا لما يرصده موقع الموجز.

الكالسيوم ومنتجات الألبان: درع القولون الخفي

دراسة حديثة نشرت في Nature Communications حللت بيانات أكثر من نصف مليون امرأة، وكشفت أن تناول كميات كافية من الحليب ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 17%. ويُعتقد أن الكالسيوم يتفاعل مع الأحماض الصفراوية الضارة في الأمعاء، مما يحد من تأثيرها المسرطن .

الألياف والبكتيريا النافعة: تحالف داخلي يُبطئ الخلايا السرطانية

بحث منشور في Nature Metabolism أظهر أن الأطعمة الغنية بالألياف تُغذّي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، والتي تنتج بدورها أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة تعمل على تعديل التعبير الجيني للخلايا، وتبطئ نمو السرطان أو تقضي عليه تمامًا.

القهوة: حليف غير متوقع في مواجهة سرطانات الرأس والرقبة

في تطور مثير، أظهرت دراسة عالمية أن تناول أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطانات الفم والبلعوم. إلا أن الباحثين شددوا على أهمية الانتباه لتأثيرات الكافيين الفردية.

الرسالة واضحة: خياراتنا اليومية على المائدة ليست حيادية.

ما نضعه في أطباقنا قد يحدد مستقبل صحتنا، والوقاية قد تبدأ من الفطور.

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