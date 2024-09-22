تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع تكثيف حزب الله للهجمات الصاروخية

انطلقت صفارات الإنذار في بلدة "المطلة" بعد هجمات صاروخية من حزب الله، وتقع البلدة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، وجاء ذلك للتحذير من سقوط صواريخ جديدة.

وتزامنت هذه التحذيرات مع تصاعد الهجمات عبر الحدود التي يشنها حزب الله منذ بداية أكتوبر، ويعرض الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.

هجمات صاروخية مكثفة على حيفا

وشهد صباح اليوم الأحد إطلاق نحو 85 صاروخًا من حزب الله على مدينة حيفا والمناطق المحيطة بها.

وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، ومقتل شاب في حادث سير خلال إطلاق صفارات الإنذار، وتم اعتراض عدد من الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بينما سقطت أخرى في مناطق مأهولة مثل كريات بياليك، مما أدى إلى أضرار مادية وإصابات.

أضرار وإصابات في مناطق متفرقة

أحد الصواريخ سقط على منزل في مستوطنة موريشيت، مسبباً أضراراً كبيرة دون وقوع إصابات، كما دوت صفارات الإنذار في محيط بحيرة طبريا دون تسجيل أي إصابات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج، بينهم رجل وفتاة أصيبا بجروح طفيفة.

رد حزب الله على الهجمات الإسرائيلية

حزب الله أعلن أن الصواريخ استهدفت منشآت دفاعية إسرائيلية في حيفا، وجاءت هذه الهجمات رداً على تفجيرات وقعت في لبنان الأسبوع الماضي، والتي نُسبت إلى إسرائيل وأسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي الحزب.

حوادث وأضرار ناتجة عن الصواريخ

في وادي يزرعيل، تم إطلاق 24 صاروخًا ليلاً، ما أدى إلى مقتل شاب في حادث سير بعد أن فقد السائق السيطرة على السيارة أثناء انطلاق صفارات الإنذار، كما لحقت أضرار بحظيرة وأصيب رجل بجروح طفيفة جراء شظايا الصواريخ.

استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية

حزب الله أكد استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية بعشرات الصواريخ، وقد تزايد مدى الهجمات ليشمل نحو مليوني إسرائيلي في المناطق الشمالية، حيث لجأ السكان إلى الملاجئ.

ردود الفعل الإسرائيلية

ردًا على الهجمات، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع لحزب الله في لبنان.

وأسفرت الضربات عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإصابة أهداف عسكرية، كما أكد الجيش الإسرائيلي استمراره في تكثيف الهجمات لتقويض قدرات حزب الله.

تصعيد الوضع الأمني

التوتر تصاعد بعد اغتيال إسرائيل لاثنين من كبار قادة حزب الله، إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، في غارة جوية على بيروت.

هذه الضربة وجهت ضربة قوية للجماعة الإرهابية، مما أدى إلى تصاعد احتمالية اندلاع حرب شاملة بين الطرفين.

خسائر بشرية على الجانبين

أسفرت الاشتباكات عن مقتل 26 مدنياً و22 جندياً إسرائيلياً، بينما أعلن حزب الله مقتل 502 من مقاتليه منذ بدء التصعيد، بالإضافة إلى عشرات القتلى من جماعات مسلحة أخرى ومدنيين.

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