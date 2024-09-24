العدوان الإسرائيلي على لبنان| غارات جديدة تستهدف قادة حزب الله وسط تصاعد أعداد الضحايا

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بوقوع انفجار قوي في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت في لبنان، نتيجة غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، ويرصد الموجز التفاصيل.

هذه الغارة، التي شنت منذ قليل، كانت تستهدف إبراهيم قبيسي، الذي يعتبر مسؤولًا عن المنظومة الصاروخية لحزب الله، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية.

جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه أطلق اليوم الثلاثاء ثالث جولة من الغارات المكثفة على لبنان، في تصعيد مستمر لوتيرة الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية والمناطق المدنية في البلاد.

ارتفاع أعداد الضحايا

في ظل استمرار هذه الهجمات الوحشية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات إلى 558 شهيدًا، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 مصابًا، والوضع الصحي في البلاد يزداد تعقيدًا مع كل غارة، حيث تتزايد الأعباء على المستشفيات والمراكز الصحية.

نزوح جماعي وتفعيل خطط الطوارئ

أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في نزوح آلاف المدنيين من مناطق الاستهداف، خاصة في الضاحية الجنوبية من بيروت.

كما أشار إلى تفعيل خطط الطوارئ الصحية للتكفل بالنازحين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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