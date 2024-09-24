وزير دفاع الاحتلال: نصر الله بات معزولا بعد تصفية قادة حزب الله

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم الإثنين، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أصبح وحيدًا بعد مقتل القادة العسكريين البارزين في الجماعة اللبنانية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وجاءت هذه التصريحات بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت "قوات الرضوان"، الذراع العسكرية لحزب الله.

مقتل قادة "قوات الرضوان"

وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد مسؤول إسرائيلي بأن الضربة الأخيرة أسفرت عن مقتل 20 قائدًا من "قوات الرضوان" التابعة لحزب الله.

وأكد المسؤول أن الضربة قضت على كامل القيادة العليا لهذه القوات، مما يمثل ضربة قوية للحزب.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

منذ صباح اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، بما في ذلك قرى وبلدات في النبطية وصور، وكذلك مناطق في البقاع الغربي والشمالي، ووصلت إلى منطقة جبيل في شمال لبنان.

استجابة السلطات اللبنانية

في ظل هذا التصعيد، دعت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات في الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل إلى وقف العمليات غير الطارئة لتوفير الرعاية للجرحى، كما أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تأثرا بالتطورات الأمنية.

"سهام الشمال" - العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إطلاق اسم "سهام الشمال" على عمليته العسكرية في لبنان، مضيفًا جريمة جديدة إلى سجله الطويل من الاعتداءات.

هجمات متواصلة على لبنان

في إطار العملية العسكرية "سهام الشمال"، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم منطقة جلالا بمحيط بشتورة. وهرعت فرق الدفاع المدني اللبنانية إلى مكان الهجوم لتقديم المساعدة. وقد تداولت وسائل إعلام لبنانية لقطات تُظهر ازدحام الطرق السريعة شمال لبنان، حيث غادرت العديد من الأسر مناطق الجنوب بسبب الهجمات المكثفة.

دعم إيراني للبنان وفلسطين

في هذا السياق، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي باتت واضحة للجميع ولا يمكن السكوت عنها. وأكد أن إيران ستواصل دعمها للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا: أبو الغيط يُحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على لبنان: تهديد خطير للاستقرار الإقليمي

حزب الله والإحتلال| إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل