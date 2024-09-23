حزب الله والإحتلال| إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن حكومة الاحتلال صدّقت بشكل عاجل على فرض حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية بكافة أنحاء إسرائيل، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الجبهة الشماليةـ ويرصد الموجز التفاصيل.

استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

منذ صباح اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، وصولاً إلى مناطق النبطية وصور، كما طالت الهجمات مناطق في البقاع الغربي والشمالي، ومنطقة جبيل شمال البلاد.

وردًا على هذا التصعيد، دعت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات في الجنوب ومحافظات النبطية وبعلبك الهرمل إلى وقف العمليات الجراحية غير الطارئة، لتخصيص الموارد الطبية لعلاج الجرحى.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق اللبنانية بسبب تدهور الوضع الأمني.

استهداف العاصمة بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم استهدافه للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث نفذت قوات الاحتلال غارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مناطق في شرق لبنان، بما في ذلك مرتفعات السلسلة الشرقية في بعلبك وقرى مجاورة، تعرضت لهجمات جوية، إلى جانب مدينة الهرمل.

الهدف: إجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود

أفادت صحف عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى إجبار حزب الله على الانسحاب من المناطق الحدودية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن هذا المصدر أن إسرائيل تسعى لتغيير ميزان القوى في الشمال، مشيرًا إلى أن حزب الله سيضطر للانسحاب بالقوة أو بمزيد من التصعيد العسكري إذا لم يستجب.

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