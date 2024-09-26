غارة إسرائيلية على البقاع جنوب لبنان.. 20 شهيداً بينهم سوريون

تطورات الوضع في لبنان.. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 20 شخصاً، معظمهم من السوريين، في غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة يونين الواقعة في منطقة البقاع، وهذا الهجوم يُعد ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف الأراضي اللبنانية منذ تصاعد التوترات في المنطقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

نفي وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل

في سياق آخر، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة حول وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأكد المكتب أن رئيس الوزراء لم يُصدر بعد رداً رسمياً على المقترح الأمريكي-الفرنسي الذي يدعو إلى التهدئة.

وأوضح أيضاً أن الأنباء التي تشير إلى وجود تعليمات بتهدئة العمليات العسكرية في شمال البلاد غير دقيقة، حيث وجه نتنياهو الجيش بمواصلة القتال وفقاً للخطة الموضوعة.

مقترح التهدئة الأمريكي-الفرنسي

فيما يتعلق بمساعي الوساطة الدولية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن هناك حديثاً عن إعطاء الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار في جبهة الشمال، بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات.

وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك، على أهمية التوصل إلى تسوية تضمن استقرار الحدود بين إسرائيل ولبنان، وتحمي أمن المدنيين وتتيح لهم العودة إلى منازلهم.

المخاوف من تصاعد الصراع

أشار البيان الأمريكي-الفرنسي إلى أن استمرار تبادل إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، خاصة في الأسبوعين الأخيرين، يزيد من خطر اندلاع نزاع أوسع نطاقاً، ما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وتعمل واشنطن وباريس، بالتعاون مع عدة دول، على دفع الجهود الدبلوماسية بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار يحد من التصعيد المستمر.

دعم دولي لمقترح التهدئة

وقد أيدت عدة دول، منها أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، السعودية، الإمارات وقطر، هذا المقترح الذي يُعتبر خطوة حاسمة لتجنب مزيد من العنف وتوفير بيئة ملائمة للمفاوضات السلمية.

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