إطلاق طائرات مسيرة من حزب الله على قاعدة عتليت الإسرائيلية

أعلن حزب الله أنه أطلق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه القاعدة البحرية في عتليت شمالي إسرائيل مساء اليوم، ويرصد الموجز التفاصيل.

وفقًا للتقارير، تم اعتراض طائرتين بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما سقطت الطائرة الثالثة في منطقة مفتوحة دون التسبب في أي أضرار أو إصابات.

وتم إطلاق صافرات الإنذار في منطقة عتليت ونيف يام، وهي أعمق نقطة تغزوها الطائرات المسيرة القادمة من لبنان حتى الآن.

رد الجيش الإسرائيلي

أكد الجيش الإسرائيلي على أن الطائرات المسيرة الثلاث دخلت من لبنان، وتم اعتراض بعضها، والتفاصيل ما زالت قيد التحقيق.

وأوضح الجيش أن رجال الإطفاء استجابوا على الفور للحادثة، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

اغتيال قيادي في حزب الله وتصاعد الاشتباكات

في وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال إبراهيم قبيسي، وهو مسؤول رفيع في حزب الله كان مسؤولًا عن إطلاق الهجمات باتجاه إسرائيل، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على حيفا، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الاغتيالات التي تستهدف قادة حزب الله منذ بدء التصعيد.

استهداف القدرات الاستراتيجية لحزب الله

ذكر العميد دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن التركيز في العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية ينصب على تدمير القدرات الاستراتيجية لحزب الله، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأضاف أن حزب الله حول جنوب لبنان إلى منطقة قتال، حيث يطلق الصواريخ من مواقع مدنية ويخفي قاذفات الصواريخ في شاحنات.

استهداف مكثف لمواقع حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عدة غارات جوية استهدفت مواقع حزب الله في البقاع وعمق لبنان، شملت تدمير منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية عسكرية.

وأضاف البيان أن الهجمات جاءت ردًا على إطلاق عشرات الصواريخ من منطقة بنت جبيل اللبنانية باتجاه صفد وروش بينا.

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