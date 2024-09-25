حزب الله يعلن استشهاد القيادي عباس إبراهيم شرف الدين جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم، استشهاد القيادي عباس إبراهيم شرف الدين من بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، وجاء هذا الإعلان بعد تصاعد التوترات بين الحزب وإسرائيل في المنطقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

هجوم صاروخي على مستوطنة ساعر

في وقت سابق من اليوم، نفذ حزب الله هجومًا صاروخيًا على مستوطنة ساعر قرب نهاريا، ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فقد أصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم، أحدهم بجروح خطيرة.

حزب الله يقصف مستوطنة حتسور

أصدر حزب الله بيانًا أكد فيه قصف مستوطنة حتسور بعشرات الصواريخ، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء "دفاعًا عن لبنان وشعبه"، ويعتبر هذا التصعيد جزءًا من سلسلة ردود الفعل المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل.

استهداف مقر القيادة الشمالية الإسرائيلية

وأعلن حزب الله في بيانه عن استهداف قاعدة دادو العسكرية، وهي مقر قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل، بعشرات الصواريخ، ويأتي هذا الهجوم كجزء من سلسلة عمليات عسكرية ينفذها الحزب ضد مواقع إسرائيلية.

حزب الله يقصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية



وفي المقابل أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص جروح أحدهم خطرة؛ إثر سقوط صواريخ على مستوطنة ساعر.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلن حزب الله اللبناني في بيان، أنه قصف مستوطنة حتسور بعشرات الصواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه.

حزب الله يستهدف مقر القيادة الشمالية في إسرائيل



وقال حزب الله في بيانه إنه قصفه قاعدة دادو العسكرية، مقر قيادة المنطقة الشمالية، بعشرات الصواريخ.

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