ثلاث دول تطلب إجلاء رعاياها فورا من لبنان

في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وتصاعد التوترات في المنطقة، دعت أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية رعاياها إلى مغادرة البلاد فورًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، حثت المواطنين الأستراليين المقيمين في لبنان على مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن قدرات الحكومة على الإجلاء قد لا تكون كافية في حال توقف حركة الطيران.

ورغم عدم الإفصاح عن عدد محدد، أكدت أن عدد الأستراليين في لبنان يفوق الإمكانات المتاحة للإجلاء.

كوريا الجنوبية تستعد لإجلاء مواطنيها

في كوريا الجنوبية، أعلن نائب وزير الخارجية كيم هونج كيون أن سيول تتابع التطورات في لبنان وإسرائيل عن كثب، وأن خطة إجلاء المواطنين الكوريين من المنطقتين جاهزة للتنفيذ.

جاء هذا التصريح مع تأكيد الحكومة الكورية على استعدادها الكامل للتدخل في ظل تزايد التوترات الإقليمية.

كندا تحذر من تفاقم التوترات في لبنان

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي نشرت رسالة على منصة "إكس" تطالب فيها المواطنين الكنديين بمغادرة لبنان فورًا، مشيرة إلى أن الوضع في المنطقة غير مستقر وأن الأمور قد تتدهور بسرعة.

كما حذرت الراغبين في السفر إلى لبنان، قائلة: "الآن ليس الوقت المناسب"، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع بين إسرائيل ولبنان لتجنب كارثة أكبر.

الهجوم الإسرائيلي الأعنف منذ عام

منذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا يعتبر الأوسع والأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل عام، وهذه الهجمات أسفرت عن مقتل 558 شخصًا وإصابة 1835 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفقًا لحصيلة غير نهائية.

في المقابل، تستمر الفصائل اللبنانية والفلسطينية في تبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأزرق الفاصل منذ 8 أكتوبر الماضي.

وتطالب هذه الفصائل بوقف العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 137 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف وسط دمار واسع النطاق.

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