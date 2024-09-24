أكسيوس: إيران رفضت طلب حزب الله لمهاجمة إسرائيل في الوقت الحالي

كشف تقرير نشره موقع “أكسيوس” أن حزب الله اللبناني طلب من إيران شن هجوم على إسرائيل، مع تصاعد القتال بين الحزب والجيش الإسرائيلي، إلا أن إيران رفضت هذه الدعوة في الوقت الحالي.

وأفاد مسؤولان إسرائيليان ودبلوماسي غربي بأن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا حزب الله أن "التوقيت ليس مناسبًا" للهجوم، خاصة مع وجود الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعهدات إيران بعد اغتيال هنية وتأخر الرد

على الرغم من تعهد إيران بالرد على اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، إلا أن الرد لم يتحقق بعد مرور شهرين من الحادثة.

وأشار المسؤولان الإسرائيليان إلى أن إيران أبدت تحفظًا على الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل في هذه الفترة، ولم تقدم ردًا إيجابيًا لحزب الله.

توجيهات إسرائيلية لتجنب استفزاز إيران

ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وجه الجيش بتجنب أي خطوات قد تعطي إيران ذريعة للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل.

وتسعى إسرائيل إلى عدم توسيع رقعة الحرب مع إيران، التي تُظهر حذرًا شديدًا في التعامل مع الموقف الحالي.

الرئيس الإيراني: إسرائيل تسعى لتوسيع الحرب

من جانبه، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك أن إسرائيل هي الطرف الذي يسعى إلى إشعال حرب أوسع في المنطقة.

وحذر من الوقوع في هذا "الفخ"، مشيرًا إلى أن حزب الله وحده لا يمكنه مواجهة إسرائيل دون دعم إقليمي.

ودعا بزشكيان إلى اجتماع للدول الإسلامية من أجل صياغة رد مناسب على تصاعد التوترات.

تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله

تأتي هذه التطورات في ظل اشتداد المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، والتي تعد الأشد منذ حرب لبنان عام 2006.

وفي غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت إسرائيل أنها قتلت قائد منظومة الصواريخ في حزب الله، إبراهيم محمد القبيسي.

خسائر حزب الله واستهداف بنيته العسكرية

تواصلت الخسائر في صفوف حزب الله، حيث قُتل عدد من كبار قادته العسكريين، وتعرضت أنظمة اتصالاته للاختراق.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءًا كبيرًا من ترسانة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله خلال الأيام القليلة الماضية، ما يزيد من تعقيد وضع الحزب في ظل غياب الدعم الإيراني المباشر.

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