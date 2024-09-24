حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتجه إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات

أعلنت قيادة البحرية الأمريكية عن توجه حاملة الطائرات "هاري ترومان" من طراز "نيميتز" إلى الشرق الأوسط على رأس مجموعة سفن ضاربة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وغادرت الحاملة قاعدة نورفولك البحرية في 23 سبتمبر، ضمن عملية انتشار مجدولة لمنطقة عمليات القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، تحت إشراف الأسطول السادس الأمريكي.

دعم إضافي: المدمرات والطائرات

ضمن المجموعة الضاربة التي ترافق "هاري ترومان"، سيتم ضم مدمرتين وطراد صاروخي، بالإضافة إلى ذلك، ستنضم فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية إلى هذه المجموعة للمشاركة في العمليات والتمارين خلال جزء من المهمة.

تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله

يأتي إرسال "هاري ترومان" إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، ومع تصاعد الحرب في شمال إسرائيل دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز قواتها، خاصة مع وجود 40 ألف جندي أمريكي في المنطقة بالفعل.

التصريحات الأمريكية

الأدميرال داريل كودل، قائد قيادة الأساطيل الأمريكية، أشار إلى أن هذا الانتشار “يأتي بعد مهمة مجموعة حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" التي استمرت تسعة أشهر، مما يبرز الحاجة إلى وجودنا المستمر وسط تصاعد التوترات الدولية".

كما صرح الناطق باسم البنتاجون، بات رايدر، أن إرسال تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط يهدف إلى مواجهة التوترات المتزايدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن تفاصيل الانتشار تبقى سرية لدواعٍ أمنية.

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