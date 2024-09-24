اَخر تطورات العدوان على لبنان| جوتيريش يحذر من تكرار سيناريو غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من احتمال تحويل لبنان إلى "غزة ثانية"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" لا تستطيع تحمل مثل هذا التصعيد، جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد جوتيريش في كلمته أن "ما فعلته إسرائيل في غزة لم يشهد له مثيل طوال فترة ولايته".

العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

جوتيريش أشار إلى أن القتل والدمار الذي تسببت به "إسرائيل" في غزة غير مسبوق، معتبرًا أن "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

كما ذكر أن الجيش الإسرائيلي تسبب في مقتل أكثر من 200 موظف من الأمم المتحدة، إلى جانب عائلاتهم.

الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى

ودعا جوتيريش المجتمع الدولي إلى ضرورة "حشد قواه لوقف فوري لإطلاق النار" والإفراج عن جميع الأسرى بشكل فوري وغير مشروط، كما شدد على ضرورة التقدم نحو حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد المستدام.

تساؤلات حول مستقبل الدولة الواحدة

في كلمته، طرح جوتيريش تساؤلات لأولئك الذين يستمرون في تقويض حل الدولتين، من خلال توسيع المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي، مستفسرًا: "ما هو البديل؟ وكيف يمكن للعالم أن يقبل بمستقبل دولة واحدة تضم هذا العدد الكبير من الفلسطينيين دون أي حقوق أو كرامة؟".

قرار الجمعية العامة بشأن الاحتلال

على صعيد آخر، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت في 18 سبتمبر الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا.

كما دعت إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، بناءً على فتوى من محكمة العدل الدولية، رغم أن القرار غير ملزم.

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