مقترح فرنسي أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان بعد استهداف آلاف المدنيين

لبنان.. تشهد لبنان تطورات خطيرة، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، وذلك مع تزايد الغارات الإسرائيلية علي مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، في ظل تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في لبنان، والمقترح الفرنسي الأمريكي المشترك لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يومًا.

آخر تطورات الأوضاع في لبنان

آخر تطورات الأوضاع في لبنان

استهدفت الغارات الإسرائيلية العديد من المدنيين في مناطق مختلفة في لبنان، وطالت الضربات الإسرائيلية شروق وغرب لبنان.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة اللبنانية، عن ارتفاع عدد الضحايا الذي سقطوا جرّاء الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، إلى 1247 لبنانياً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 5 آلاف و278.

كما وصل عدد النازحين إلى 52 ألفاً و900 شخص، داخل مراكز الإيواء، موزعين على 360 مركزاً معظمها مؤسسات تربوية ومدارس رسمية".

مقترح فرنسي أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان

وأدانت العديد من الدول العربية والأوروبية ما يحدث من عدوان إسرائيلي علي لبنان فضلًا عن استهداف المدنيين، كما تقدمت كلًا من فرنسا وأمريكا بمقترح مشترك لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يومًا.

ومن جانبه، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تفاصيل المقترح الفرنسي المشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يومًا في لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس، إنه تم العمل مع الشركاء الأمريكيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يومًا لإتاحة إجراء مفاوضات.

ودعا "بارو" حزب الله اللبناني وإسرائيل لقبول وقف إطلاق النار المؤقت دون تأخير، مؤكدًا أن بلاده تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان.

آخر تطورات الأوضاع في لبنان

لبنان يطالب مجلس الأمن بالضغط علي إسرائيل

وكان نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، قد طالب مجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب الإسرائيلية علي لبنان التي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وإصابة الآلاف.

كما أشاد رئيس الوزراء اللبنانئ بدور فرنسا وجهودها لوضع نهاية للحرب الإسرائيلية القذرة علي لبنان..

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن لبنان يواجه انتهاكات لحقوق الانسان واعتداء وحشي من خلال استباحة طيران الاحتلال الإسرائيلي، الأجواء والأراضي اللبنانية وقتل المدنين شباب وأطفال، فضلًا عن إرغام العائلات على النزوح والترغيب والترهيب على مرأى ومسمع من العالم.

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