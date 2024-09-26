البنتاجون: لا مؤشرات على توغل بري إسرائيلي وشيك في لبنان

أعلن البنتاجون، الأربعاء، أنه لا توجد مؤشرات على عملية برية إسرائيلية وشيكة في لبنان، رغم استعدادات الجيش الإسرائيلي لهجوم محتمل على حزب الله، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضحت المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينج، أن القوات الأميركية لا تقدم دعماً استخباراتياً لإسرائيل في عملياتها داخل لبنان، مشددة على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة لحل الأزمة.

وأعربت سينج عن قلق البنتاجون من سقوط ضحايا مدنيين في لبنان وسط تصاعد الصراع، فيما دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قواته للاستعداد لاحتمالية توغل بري.

رئيس أركان جيش الاحتلال: الاستعداد لدخول محتمل إلى لبنان

من جهة أخري، دعا رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قواته الأربعاء إلى الاستعداد لدخول محتمل إلى لبنان، في ضوء التصعيد المستمر مع حزب الله.

وأوضح هاليفي خلال تفقده قواته أن الجيش الإسرائيلي يواصل الهجمات الجوية على مواقع حزب الله بشكل مستمر بهدف التمهيد لأي عملية برية محتملة.

وذكر هاليفي أن توسيع حزب الله لدائرة نيرانه سيلقى رداً قوياً في وقت لاحق من اليوم، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتصعيد المحتمل.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لقلب المعادلة واختبار ولاء حماس للبنان في ظل هذه التطورات.

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