نتنياهو: أي مفاوضات تهدئة مع حزب الله ستكون تحت النار

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن أي مفاوضات تهدئة مع حزب الله "ستكون تحت النار"، مضيفًا أن إسرائيل ستواصل ضرب مواقع حزب الله في لبنان، ويرصد الموجز التفاصيل.

استعداد نتنياهو للتفاوض بشأن لبنان

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة استعداده للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق النار.

ووفقًا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد فوض نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لإبلاغ واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض، مع استبعاده لنجاح المبادرة الأمريكية بشكل كبير، لكنه أعرب عن استعداد تل أبيب لإبرام اتفاق مؤقت.

استشهاد 5 أشخاص بينهم رضيع في غارة إسرائيلية على لبنان

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم رضيع، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة شحور في قضاء صور بجنوب لبنان.

24 ساعة حاسمة في الشرق الأوسط: صفقة تسوية شاملة بين لبنان وغزة

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن تحرك دولي تقوده الولايات المتحدة وفرنسا لفرض صفقة تسوية شاملة تشمل لبنان وغزة.

وأوضح أن هناك قرارًا دوليًا مرتقبًا سيتم اتخاذه في الأمم المتحدة، بموافقة أمريكا وفرنسا، لفرض حل سياسي على الجميع، بما في ذلك إسرائيل، لوقف العدوان على كلا الجبهتين.

التحرك الدولي بقيادة أمريكا وفرنسا

وأشار بري إلى أنه يجري اتصالات مكثفة مع عدة أطراف دولية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المتواجد في نيويورك، بهدف فرض حل خارجي لوقف العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى أن المنطقة تمر بفترة 24 ساعة حاسمة، وأن النجاح أو الفشل في هذا المسعى سيحدد ما إذا كانت المنطقة ستشهد مزيدًا من التصعيد أو الحلول السياسية.

موقف حزب الله والملف المشترك بين لبنان وغزة

ورفض بري فكرة الفصل بين جبهتي لبنان وغزة، مؤكدًا أن المسعى الدولي يأخذ بعين الاعتبار الترابط بين الملفين.

وأشار إلى أن الحل المرتكز على ما تم التوصل إليه سابقًا مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين قبل وبعد الحرب في غزة، قد يكون المخرج الوحيد القابل للتطبيق.

قرار مجلس الأمن وتطبيق القرار 1701

تحدثت مصادر حكومية لبنانية سابقًا عن إمكانية إيجاد آلية جديدة لتطبيق القرار 1701 الصادر بعد حرب لبنان عام 2006، بوساطة مجلس الأمن، وذكرت المصادر أن المقترح الأمريكي يحدد فترة زمنية لتوقف العمليات من الجانبين، لفتح المجال أمام المفاوضات.

المسعى الفرنسي لوقف إطلاق النار

بحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن المسعى الفرنسي يهدف إلى استصدار قرار عن مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، ووضع جميع الأطراف أمام مسؤولية القبول به.

وترى المصادر أن إسرائيل ستوافق على المبادرة؛ لأن هدفها الأساسي هو إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، بينما سيكون حزب الله مضطرًا للموافقة لتجنب التصعيد الكبير.

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