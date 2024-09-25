لأول مرة| حزب الله يصعد هجماته ضد الاحتلال ويقصف تل أبيب

في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أطلق حزب الله صاروخًا أرض-أرض باتجاه تل أبيب، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في المدينة والمناطق المحيطة بها، وهذا الهجوم يُعتبر الأول من نوعه الذي يستهدف منطقة مركزية في إسرائيل، ويعرض الموجز التفاصيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض الصاروخ باستخدام نظام "مقلاع داوود" للدفاع الجوي دون تسجيل إصابات أو أضرار.

استهداف منصة الصواريخ

بعد حوالي ساعة من إطلاق الصاروخ، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت منصة الصواريخ التي استخدمها حزب الله، وكانت تقع في منطقة النفاخية بجنوب لبنان.

هجوم حزب الله بصاروخ "قادر 1" على مقر الموساد

أعلن حزب الله أن الصاروخ الباليستي من طراز "قادر 1" استهدف مقر الموساد الإسرائيلي بالقرب من بلدة هرتسليا قرب تل أبيب.

ويأتي هذا الهجوم ردًا على الانفجارات والاغتيالات التي تعرض لها قادة حزب الله، والتي تنسب إلى إسرائيل، مما أدى إلى تصاعد العنف عبر الحدود.

استمرار القصف على مدن إسرائيلية

واصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل طوال صباح الأربعاء، حيث أطلق نحو 40 صاروخًا باتجاه صفد، أحدها أصاب منزلاً بشكل مباشر وأدى إلى أضرار جسيمة، ورغم ذلك، لم تُسجل إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل القتال حتى يتم ردع حزب الله وتأمين عودة النازحين من الشمال إلى منازلهم.

غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

وردًا على الهجمات، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي موجة واسعة من الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان ووادي البقاع، مستهدفًا أكثر من 100 موقع للحزب، وشملت الأهداف مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ دقيقة.

تحذير المدنيين اللبنانيين

في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا باللغة العربية للسكان المدنيين اللبنانيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب أسلحة حزب الله، مطالبًا إياهم بعدم العودة حتى إشعار آخر نظرًا لخطورة الوضع.

استهداف بطائرات بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ

شهدت العمليات العسكرية بين الطرفين تصعيدًا إضافيًا، حيث أطلق حزب الله طائرات بدون طيار على مناطق جنوب حيفا.

وأعلنت إسرائيل عن اعتراض الدفاعات الجوية لطائرتين بدون طيار. وفي وقت لاحق، شنت طائرات مقاتلة إسرائيلية هجومًا على منصة إطلاق صواريخ في بلدة تبنين.

دور الجماعات العراقية المدعومة من إيران

وفي تطور جديد، أعلنت جماعات المقاومة المدعومة من إيران في العراق عن إطلاق طائرات بدون طيار نحو إسرائيل في الساعات المتأخرة من الثلاثاء وصباح الأربعاء.

ورغم اعتراض الطائرات، إلا أنها تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق، بما في ذلك مرتفعات الجولان ووادي الأردن.

غارات إسرائيلية واغتيالات قادة حزب الله

استمرت إسرائيل في تنفيذ غارات جوية مركزة على قادة حزب الله، وأعلنت الجماعة عن مقتل إبراهيم القبيسي، قائد فرقة الصواريخ والقذائف، في غارة جوية على بيروت، وقبلها، استهدفت غارات إسرائيلية إبراهيم عقيل، رئيس العمليات العسكرية لحزب الله.

حصيلة الهجمات على لبنان

ووفقًا لتصريحات وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين عن مقتل 569 شخصًا، بينهم 50 طفلًا، وإصابة 1835 آخرين.

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