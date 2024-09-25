تحركات داخل الجيش الإسرائيلي والاستعداد لعملية برية ضد حزب الله

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن استدعاء لواءين احتياطيين لنشرهما في شمال إسرائيل بهدف تعزيز الجهود العسكرية ضد حزب الله وحماية المستوطنين الإسرائيليين، وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم أمني جديد، كما تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين من سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، ويرصد الموجز التفاصيل.

التحضير لعملية برية في لبنان

كشف رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الجيش يستعد لشن هجوم بري ضد حزب الله في لبنان.

وأكد في حديثه إلى جنود اللواء المدرع السابع أن الاستعدادات جارية، مشيرًا إلى أن "أحذيتهم العسكرية ستدخل أراضي العدو".

وأضاف أن الهجمات الجوية المستمرة تهدف إلى تجهيز المنطقة ميدانيًا لأي هجوم بري محتمل.

رد فعل إسرائيلي على صاروخ تل أبيب

جاء هذا التصعيد بعد إطلاق حزب الله صاروخًا على تل أبيب صباح اليوم.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حزب الله وسع نطاق هجماته، مؤكدًا أن الرد الإسرائيلي سيكون "قويًا للغاية".

وأشار إلى أن العمليات العسكرية ستستمر دون توقف حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة.

الأهداف العسكرية للجيش الإسرائيلي

أوضح الجنرال هاليفي أن الهدف الرئيسي هو ضمان عودة سكان الشمال بأمان، وأن القوات الإسرائيلية تستعد لدخول القرى التي أعدها حزب الله كنقاط عسكرية، تحتوي على بنية تحتية تحت الأرض ومنصات إطلاق صواريخ.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى تدمير البنية التحتية لحزب الله بشكل حاسم، مما سيمكنه من تحقيق الأمان الكامل لسكان الشمال.

تصاعد القتال شمالًا

وسط هذا التصعيد، أصيب شخصان نتيجة قصف حزب الله بلدات شمالية إسرائيلية بقذائف، كما وصف مجلس الوزراء الأمني الصاروخ الذي أُطلق على تل أبيب بأنه "مقلق للغاية"، بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ تجاه هذه التطورات.

محاولات منع حرب غزة ولبنان

أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تقود جهودًا دبلوماسية جديدة تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية في غزة ولبنان، حيث تسعى إلى ربط الصراعين ضمن مبادرة واحدة، هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في العنف والتوترات.

صياغة التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

بحسب مصادر متعددة، بما في ذلك مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان، يجري حاليًا صياغة تفاصيل هذه المبادرة خلال الاجتماعات الجارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما أكدت مصادر قريبة من حزب الله أن هذه الجهود تشمل محادثات مع جميع الأطراف المعنية.

هدف المبادرة

يهدف هذا الجهد إلى وضع حد للتوترات المتزايدة بين الإحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، مع محاولة تحقيق تهدئة شاملة في كلا الجبهتين، المبادرة تأتي في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية المتبادلة في المنطقتين، مما جعل الحاجة إلى تدخل دولي أكثر إلحاحًا

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